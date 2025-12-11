Córdoba: choque múltiple en avenida Armada Argentina

Un camión que transportaba un tractor y otros dos vehículos protagonizó este viernes por la mañana un triple choque en avenida Armada Argentina al 3500, al sur de la ciudad de Córdoba, según informaron fuentes policiales. El accidente generó sorpresa entre los conductores que circulaban por la zona, aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.

El siniestro ocurrió cuando el camión impactó contra un poste de tendido eléctrico. Otro vehículo que circulaba detrás no logró esquivarlo a tiempo y también colisionó. Un tercer rodado se sumó al choque, quedando igualmente dañado. Las autoridades constataron únicamente daños materiales y recomendaron precaución a los automovilistas que transiten por el sector.