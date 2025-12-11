El pliego de Lezcano como Fiscal General recibió fuerte apoyo de la Abogacía y avanza hacia su aprobación

La Unicameral de Córdoba llevó adelante este jueves la audiencia pública de rigor ante el abordaje del pliego de designación del abogado y juez de control Carlos Rubén Lezcano que elevó el gobernador Martín Llaryora para ocupar el cargo de Fiscal General de la Provincia.

Entre la gran mayoría de voces que se escucharon a favor del nombramiento de Lezcano como cabeza del Ministerio Público Fiscal de la Provincia se destacó el cerrado respaldo del Colegio de Abogados de Córdoba y de la Asociación de Abogados Penalistas.

Además, durante la audiencia se hicieron públicos los avales de otras organizaciones y funcionarios. Entre ellos: Academia de Derechos y Ciencias Sociales; las 62 organizaciones; el ex fiscal federal Gustavo Vidal Lazcano; Asociación Gremial de Comercio; ex defensor Federal Gustavo Casas Noblega; Comunidad Islámica; Colectividad Armenia; DAIA; Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes; ex decano Facultad de Derecho Pedro Yanzi Ferreyra; Universidad Nacional de Villa María, Univesidad Siglo 21 y la Bolsa de Comercio.

"Fue una grata sorpresa", afirmó el presidente de colegio que aglutina a los abogados de la matrícula, Eduardo Bittar, cuando se enteraron de la postulación de Lezcano para el cargo de Fiscal General. "La nota de adhesión no la firmó el presidente, como es de estilo, sino que además la firmaron los vocales, los directores del colegio y también las delegaciones del colegio del interior", destacó.

En ese sentido, Bittar habló de "apoyo en bloque" de la abogacía en general al nombramiento de Lezcano elevado por el titular del Ejecutivo y que el pleno de la Unicameral debe prestar acuerdo.

Voces oficialistas sostienen que este pliego formará parte del temario de la maratónica sesión del miércoles 17, cuando se trate en segunda lectura el Presupuesto 2026 y las otras dos leyes económicas. No obstante, hay una chance de que ingrese en el plenario del 23 de diciembre. Por lo pronto, tras la audiencia, el trabajo se centra en el análisis en comisión, la entrevista al juez del próximo martes y el despacho favorable a dicho pliego para que llegue al recinto.

En tribunales le pusieron nombre al proyecto de una Procuración Penitenciaria: un “dislate” y un “desatino”

En su expresión de respaldo, Bittar hizo foco en cuatro puntos que forman parte de los argumentos centrales de la entidad profesional para acompañar este nombramiento. "La trayectoria y la formación del doctor Lescano aporta una visión sistémica al proceso judicial. Y cuenta con una experiencia en gestión y administración pública", señaló.

Asimismo, sostuvo que "aporta conocimiento en el proceso formativo y normativo de leyes que se produce en esta casa. Y, además, obviamente, una solidez y ética profesional que lo ha caracterizado en todos estos años que ha desempeñado la función ya sea como letrado o como juez de control".

En su participación en la audiencia pública encabezada por el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales Bernardo Knipscheer, junto a legisladores del oficialismo y la oposición, el titular del Colegio de Abogados expresó que la "foja de servicio" de Lezcano "es impecable", y acentuó: "Conoce los dos lados de la barandilla".

De este modo, remarcó el aval unánime de la entidad colegiada y mencionó que en igual sentido se pronunció la Asociación de Abogados Penalistas de Córdoba. En su intervención, Bittar afirmó que para el cargo de Fiscal General "no solamente se requiere condiciones técnicas, jurídicas adecuadas e idóneas, sino que se necesita capacidad de administración y capacidad de recursos humanos y muchísima capacidad de gestión" que reúne el actual juez de control. Al aludir a algunos puntos del curriculum del magistrado recordó su paso por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Por último, Bittar ratificó el aval de todos los estamentos del colegio al nombramiento de Lezcano, pero también aprovechó el momento para hablar de los “desafíos” para trabajar en conjunto por la abogacía y el Ministerio Público.

Al respecto, manifestó la necesidad de un Polo Judicial en Sierras Chicas para tener “una justicia más cerca” en esta zona de la provincia. “Tenemos que seguir profundizando todo lo que es el mecanismo contravencional”, dijo y sumó una de las piedras en el zapato que involucra a la justicia y al poder político (Ejecutivo y Legislativo) que es la puesta en marcha del sistema de flagrancia. Siguen en lista de espera desde hace más de dos meses los pliegos de los fiscales de flagrancias.

“Casta" a la cordobesa: El PJ y la oposición en choque frontal por la ley de Procuración Penitenciaria

Rechazo vecinalista

Por su parte, el ex legislador y referente de Encuentro Vecinal Córdoba (EVC), Aurelio García Elorrio, planteó sus objeciones y adelantó el rechazo al pliego de Lezcano por parte de la banca que representa a su fuerza política.

En primer término, el opositor apuntó su crítica contra el PJ en el poder. Cuestionó la "trampa de siempre" de aprobar estas iniciativas a fin de año. "Cuando el gobierno de la provincia quiere designar a alguien y no tiene todas consigo, aprovecha diciembre -cuando todo el mundo está en otras cosas- y ahí en 20 días te meten nada más ni nada menos que un fiscal general".

"Un cargo de esa naturaleza debería ser puesto en conocimiento de la sociedad. Es un cargo fundamental", resaltó el vecinalista, quien dejó asentada la posición de EVC en la audiencia. "Esa es la calidad institucional que tiene (Martín) LLaryora y su gente", fustigó.

Por otro lado, García Elorrio planteó que Lezcano no cuenta con antecedentes "para semejante cargo". "No lo tiene", afirmó y argumentó: "Porque no es un cargo de jurisdicción, como él tiene de ser juez y aplicar resoluciones y casos concretos".

"Acá hace falta gestión en organización judicial y en los 22 años que ha sido juez no tiene un sólo antecedente de haberse perfeccionado para eso", advirtió el ex parlamentario. "Y entre otras cosas, este hombre va a ser el jefe de la Policía Antidrogas. Y tampoco tiene un mínimo curso, preparación, nada para semejante cosa", cerró García Elorrio.

Perfil del postulante

Lezcano es argentino, nacido en Córdoba el 30 de octubre de 1959. Es abogado desde 1992, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó un ejercicio libre de la abogacía entre 1993 y 2003, y fue empleado legislativo (asistente de bloque) entre 1994 y 1999.

En el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, fue director entre 2000 y 2003. Desde el 1° de julio de ese año y hasta la actualidad es juez en el Juzgado de Control y Faltas N° 5. Los datos consignados del postulante son un extracto y surgen del pliego remitido por el Poder Ejecutivo.