La variante H3N2 subclado K de la gripe genera tensión en los sistemas de salud en Europa, Estados Unidos y Asia luego de haberse adelantado entre 3 y 6 semanas y provocar un brote inusual que derivó en la saturación de hospitales y un récord de consultas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que algunos países, como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá y Japón, reportaron un pico epidémico anticipado, el cual tiene como foco a los menores de edad, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

La gripe que está provocando altas tasas de positividad y fuerte demanda de asistencia médica se trata de una variante con mutaciones en su cápside externa, lo que le permite evadir la inmunidad tanto propia del cuerpo como la generada por las vacunas.

Los cambios genéticos del virus elevaron su potencial de contagio, particularmente en espacios cerrados y poco ventilados. En paralelo, se generó una circulación simultánea de otros virus respiratorios, un hecho que complejizó aún más la situación en hospitales y centros médicos.

Fiebre alta, malestar fuerte, dolores musculares, tos seca y fatiga son los síntomas más comunes de la variante H3N2 subclado K. Profesionales médicos advirtieron que los cuadros de esta gripe pueden ser confundidos con casos de COVID-19, por lo que sugirieron realizar pruebas combinadas para alcanzar un diagnóstico objetivo.

Si bien no se comprobó que la variante provoque cuadros más graves, las autoridades sanitarias de los países afectados están preocupadas por su rápida propagación, frente al temor de que la situación desencadene un colapso de los sistemas de salud.

Los Gobiernos de los diferentes países que presentan la circulación de la variante ya activaron protocolos de contingencia que incluyeron el refuerzo de planteles, zonas de aislamiento, uso obligatorio de barbijos en hospitales y campañas de prevención.

Algunos especialistas también insistieron en la importancia de la vacunación, asegurando que se trata de un punto clave para disminuir las hospitalizaciones, prevenir muertes y evitar complicaciones de salud.

Alerta por el avance de la Influenza en el Hemisferio Norte

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), por su parte, emitió una alerta epidemiológica dirigida hacia los países de la Región de las Américas llamándolos a ajustar y reforzar sus planes de preparación y organización de servicios de salud frente a un avance de la influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte.

El organismo remarcó que la clave para mitigar la carga de enfermedad radica en una estrategia de vacunación, vigilancia epidemiológica, preparación hospitalaria, diagnóstico y tratamiento oportunos, para así proteger a las poblaciones vulnerables y evitar la saturación de los sistemas de salud, según señaló la agencia Noticias Argentinas.

La actividad de la Influenza, según datos reportados hasta fines de noviembre, continúa en un ascenso global a partir de un virus de tipo A, encontrándose un incremento sostenido particularmente en América del Norte. En concreto, en Caribe y Centroamérica predomina la circulación del virus influenza A(H1N1)pdm09, mientras que en Canadá y Estados Unidos hay mayor presencia del subtipo A(H3N2), junto a la detección progresiva del subclado K.

En busca de prevenir un mayor aumento de casos, la OPS llamó a los países a fortalecer la vigilancia de influenza, VSR y SARS-CoV-2, lo que implica:

-Reporte continuo de datos

-Envío regular de muestras para secuenciación genética

-Actualización de guías nacionales de manejo clínico

-Diagnósticos temprano y disponibilidad de antivirales

-Reiterar la importancia de la vacunación contra influenza, COVID-19 y VSR

-Investigar y reportar eventos respiratorios inusuales

