Senasa suspendió las exportaciones avícolas tras confirmar influenza aviar en un establecimiento comercial

El Senasa confirmó ayer 19 de agosto por diagnóstico de laboratorio un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la provincia de Buenos Aires, luego de analizar muestras en el predio situado en la ciudad de Los Toldos. El organismo lo comunicó oficialmente y comenzó a desplegar un protocolo de contención que se aplica en casos como este, y que involucra acciones como informar oficialmente la novedad a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspender temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene un acuerdo sanitario como libre de la enfermedad.

Según datos oficiales, en 2024 Argentina exportó 185.800 toneladas de productos avícolas por US$222,2 millones. En tanto, entre enero y junio de 2025 se colocaron 82.271 toneladas por US$101,8 millones.

Situación compleja para el sector sector avícola: “Tenemos una carga impositiva muy alta y mucho contrabando de huevo”

Vale señalar que el caso detectado no está en una zona productora aviar significativa. En efecto, el establecimiento involucrado —de gallinas ponedoras— notificó al organismo sanitario la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad y rápidamente se procedió a la recolección y análisis de las muestras, que arrojaron resultado positivo a IAAP H5.

Senasa explicó que, con el fin de contener el virus y evitar su diseminación, se estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS), conformada por una zona de perifoco de 3 km alrededor del brote, donde se intensificaron las medidas sanitarias de contención, bioseguridad y restricción de movimientos; y otra de vigilancia, con un radio de 7 km alrededor de la zona de perifoco, donde se realizaron tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.

"Las acciones sanitarias de los agentes del Senasa incluirán el despoblamiento y disposición final de las aves, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio. Cabe destacar que, por la vigilancia epidemiológica efectuada, la región donde se encuentra el establecimiento no representa una zona de producción avícola significativa", explicaron oficialmente desde el ente sanitario.

Los pasos que sigue la Argentina en casos en que se detecta gripe aviar en establecimientos comerciales

Con este hallazgo, los pasos que lleva adelante el SENASA incluyen la necesidad de;

- informar oficialmente la novedad a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y

- suspender temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene un acuerdo sanitario como libre de la enfermedad.

Brasil se declara libre de gripe aviar y retomaría exportaciones

De todos modos, el Senasa aclaró en su comunicado que "por los resultados alcanzados en los últimos meses, nuestro país podrá continuar comercializando con los Estados que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP".

Respecto a cómo sigue la situación en el corto plazo, desde el ente sanitario se explicó que, "en caso de no presentarse otro brote en establecimientos comerciales y una vez transcurridos al menos 28 días posteriores a las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección en el lugar, Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su estatus sanitario, posibilitando el reinicio de las exportaciones aviares".

Vale recordar que hace unos días se había detectado la enfermedad en aves de traspatio en la localidad bonaerense de Arrecifes, sin embargo, la presencia de IAAP H5 en aves de traspatio, no afecta el estatus sanitario de país como libre de la enfermedad, ni condiciona las actividades comerciales de mercancías aviares.

lr