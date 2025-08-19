Se detectó un caso positivo de gripe aviar en Arrecifes.

El Senasa confirmó un caso positivo de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5, en un establecimiento de aves de traspatio ubicado en el partido de Arrecifes, provincia de Buenos Aires.

La muestra fue analizada por el Laboratorio del Senasa, ubicado en la localidad de Martínez, luego de recibir la notificación de un cuadro clínico en aves con signos de depresión, moco, incoordinación, cianosis en la cresta y barbillones, y alta mortalidad en 24 hs.

En las próximas horas se procederá al sacrificio sanitario y enterramiento de todas las aves afectadas, seguido por tareas de higiene y desinfección del lugar.

Asimismo, se delimitó un área de prevención de 3 km alrededor del brote, a los fines de efectuar la vigilancia epidemiológica de la zona delimitada, donde no se identificaron predios de aves de traspatio, ni de producción industrial.

El predio contaba con aproximadamente 120 aves de diferentes especies como gallinas, pavos, gallinas de guinea, gansos y patos.

Cabe destacar que la presencia de IAAP H5 en aves de traspatio, no afecta el estatus sanitario de país como libre de la enfermedad, ni condiciona las actividades comerciales de mercancías aviares.

En caso de observar mortandades en aves o signos clínicos compatibles con IAAP, es fundamental dar aviso al Senasa para su respuesta inmediata y atención de la sospecha.

Cualquier persona puede notificar al Organismo en la Oficina más cercana –personalmente o por teléfono-; por Whatsapp, al (11) 5700 5704; a través del correo electrónico a [email protected]; por medio del Formulario Avisá al Senasa, disponible en el sitio web oficial. Para más información, ingresar en el Micrositio del Senasa.