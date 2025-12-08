El 8 de diciembre de 2020 quedó marcado en la historia moderna como el día en que la esperanza tomó una forma concreta. Allí, en el Hospital Universitario de Coventry, en el Reino Unido, Margaret Keenan, una mujer de 60 años, se convirtió en la primera persona en el mundo occidental en recibir una vacuna contra la Covid-19 fuera de un ensayo clínico.

Su dosis, administrada por la enfermera May Parsons, no solo fue un hito en la lucha contra una pandemia que paralizaba al planeta, sino el punto de partida de un programa de inmunización sin precedentes. Ahora, cinco años después, es crucial analizar el impacto, la evolución y el legado de este esfuerzo monumental.

La señal de esperanza

Margaret Keenan, conocida por sus allegados como Maggie, se jubiló de su trabajo como empleada de una joyería solo cuatro años antes de su histórica inyección. Su decisión de recibir la vacuna Pfizer/BioNTech no fue solo un acto de protección personal, sino una poderosa señal de confianza para el mundo. En ese momento, Keenan declaró sentirse "privilegiada" y lo calificó como el "mejor regalo de cumpleaños anticipado" porque le permitiría pasar tiempo con su familia después de meses de aislamiento.

El simbolismo de una persona mayor y vulnerable siendo la primera en recibir la protección reflejó la estrategia inicial del Reino Unido: priorizar a los grupos con mayor riesgo de hospitalización y mortalidad, como los residentes de hogares de ancianos y las personas mayores. Este enfoque, sumado a la acción del gobierno británico para asegurar dosis y su "revisión continua" por parte de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) para la aprobación, permitió que el Reino Unido se adelantara.

El despliegue en el Reino Unido

El programa de vacunación en el Reino Unido fue calificado como un "éxito fenomenal" a nivel nacional e internacional. En solo un año, se administraron casi 120 millones de dosis en todo el país. Para agosto de 2022, el 70.2% de los mayores de 12 años ya había recibido tres o más dosis.

Los datos a largo plazo del Reino Unido fueron fundamentales para comprender la eficacia:

-Prevención de enfermedad grave: Las vacunas han mostrado altos niveles de protección contra la mortalidad y la hospitalización a causa de la Covid-19, incluso contra variantes como Ómicron, que, aunque más transmisibles, causaron una enfermedad menos grave en la población con inmunidad (natural o por vacuna).

-Atenuación del virus: La vacunación, junto con la inmunidad adquirida por infección previa (inmunidad híbrida), ha contribuido a una reducción significativa en el riesgo de hospitalización y/o mortalidad.

-Estrategia continua: A medida que la inmunidad disminuye con el tiempo y el virus muta, el Reino Unido ha continuado con campañas de refuerzo estacionales, como las de otoño e invierno, dirigidas a cohortes de alto riesgo, incluyendo a los mayores de 75 años, residentes de hogares de ancianos y personas inmunodeprimidas.

El legado y la evolución

El hito de Margaret Keenan y la posterior campaña masiva permitieron a la población del Reino Unido comenzar a eliminar las intervenciones no farmacéuticas, como las medidas de distanciamiento social. El programa, que se estima ha evitado cientos de miles de hospitalizaciones y muertes, transformó la Covid-16 de una amenaza potencialmente mortal para la mayoría a una enfermedad manejable con brotes estacionales.

La velocidad con la que se desarrollaron y aprobaron las vacunas, gracias a la innovación científica (como las vacunas de ARNm) y a procesos regulatorios acelerados como el rolling review de la MHRA, fue un testimonio de la creatividad e ingenio global.

Hoy, Margaret Keenan, quien ha recibido dosis de refuerzo posteriores, sigue siendo una defensora de la vacunación. Su imagen en 2020 no fue solo el inicio de una campaña de salud pública, sino la encarnación de la esperanza en medio de la adversidad.