Una investigación de la Universidad de Cambridge alertó que la gripe aviar puede desatar una nueva pandemia, tras la experiencia vivida con el coronavirus durante el 2020. El virólogo molecular de la casa de altos estudios del Reino Unido, Sam Wilson, precisó que “las tasas de mortalidad en humanos han sido preocupantemente altas, como en las infecciones históricas por H5N1”.

El estudio, dirigido por científicos de las universidades de Cambridge (Reino Unido), ha desembocado en la identificación de un gen que desempeña un papel clave en la determinación de la sensibilidad térmica de los virus.

En relación con ello, hallaron un gen (denominado PB1) que desempeña un papel clave en la sensibilidad a la temperatura, y que permite a los virus aviares adaptarse mejor a temperaturas más elevadas. Esto puede ser muy importante, ya que los virus de la gripe humana y aviar pueden intercambiar sus genes al infectar a un portador de forma simultánea.

En análisis previos con cultivos celulares, los científicos demostraron que los virus de la gripe aviar suelen proliferar en las vías respiratorias inferiores y parecen ser más resistentes a las temperaturas típicas de la fiebre en los seres humanos.

La influenza A subtipo H5N1 no infecta a los humanos de forma eficaz. pero podría suponer “una amenaza mayor” en el futuro, según los especialistas británicos. Un estudio revela que una de sus principales ventajas respecto a los virus gripales humanos, es su mayor resistencia a las altas temperaturas, como las típicas de la fiebre.

Sam Wilson: “Comprender qué hace que los virus de la gripe aviar causen enfermedades graves en humanos, es crucial para la preparación ante pandemias”

“Comprender qué hace que los virus de la gripe aviar causen enfermedades graves en humanos es crucial para la vigilancia y la preparación ante pandemias. Esto, es especialmente importante, debido a la amenaza pandémica que representan los virus aviares H5N1”, subrayó Sam Wilson.

Los virus causantes de la gripe estacional (influenza A), suelen proliferar en las vías respiratorias, donde la temperatura ronda los 33 °C, en vez de en las inferiores, donde asciende hasta los 37 °C.

La investigación divulgada por la Universidad de Cambridge pse produce después de que un estadounidense en el estado de Washington falleciera tras ser infectado con una cepa de gripe aviar nunca antes vista en humanos, lo que supone la segunda muerte por gripe aviar registrada en territorio norteamericano

También se produce un día después de que las autoridades francesas advirtieran que una pandemia de gripe aviar probablemente sería más mortal que el brote de COVID-19.

De acuerdo a los testeos realizados en ratones, su marca corporal se elevó hasta los niveles que se alcanzan con la fiebre y sería valioso como prueba, para detener la replicación de la gripe de origen humano.

Así, en el caso de los primeros, un aumento de tan solo 2 °C en la temperatura corporal fue suficiente para convertir una infección mortal en una enfermedad leve.

