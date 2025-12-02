El coqueluche volvió aparecer en Argentina, el aumento de casos registrados ya en 20 jurisdicciones, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, especialmente por su predominio en las regiones del centro, como la provincia de Buenos Aires, y en el sur.

"En lo que va de 2025 se confirmaron 688 casos de un total de 5.110 sospechosos, con una incidencia acumulada de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento supera las cifras registradas en el mismo período desde 2020 y se sitúa por encima de los registros de 2023, año en el que la provincia de Salta notificó el mayor número de casos" señala el último Boletín Epidemiológico Nacional.

Además, informa que “Con relación a los fallecimientos, entre las semanas 1 y 46 de 2025 se notificaron 7 fallecimientos en casos confirmados con detección de Bordetella pertussis: 4 en menores de 6 meses, 1 en el grupo de 6 a 11 meses y 2 en el grupo de 12 a 23 meses. Para el año en curso la tasa de letalidad es de 1,2%. Ninguno de los 4 casos en edad de vacunación registra dosis en NOMIVAC, mientras que los otros 3 casos corresponden a menores de 2 meses y tampoco se registra vacunación materna”

El coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda causada por la bacteria Bordetella pertussis. Es altamente contagiosa y puede afectar a personas de todas las edades, aunque los más pequeños, como los lactantes, son los que presentan una tasa de mortalidad más elevada.

Los síntomas pueden variar según la etapa de la vida en la que se curse la enfermedad, suelen empezar siendo los de un resfriado común, pero con el tiempo, la tos se vuelve violenta e incontrolable, pueden aparecer vómitos y un silbido al inspirar.

Córdoba entre las provincias con mayor registro de casos de coqueluche: alerta por la baja vacunación

En el boletín se afirma que “La vacunación constituye la principal estrategia de prevención de coqueluche y una de las intervenciones más costo-efectivas para reducir la morbimortalidad en lactantes y otros grupos vulnerables”

También destaca la importancia de mejorar las coberturas médicas en el país y el contraste que hay de estas entre varias provincias, “Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan mantienen altas coberturas, con buen inicio de esquemas y refuerzos sostenidos y menor acumulación de susceptibles”

“En contraste, Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan coberturas de intermedias a bajas, especialmente en los refuerzos de 5 y 11 años, donde se observan los valores más críticos”

Frente a este aumento de casos y las diferencias mencionadas, en el boletín dan una serie de recomendaciones para reforzar la prevención de coqueluche, las cuales son: realizar campañas de sensibilización para informar sobre la importancia de la vacunación, promover la vacunación de todas las vacunas con componente para reducir la incidencia de la enfermedad, promover la vacunación según el Calendario Nacional, priorizando grupos de riesgo y la vacunación con una dosis de triple bacteriana acelular cada 5 años en el personal de salud que tenga contacto con niños menores de 12 meses.

