Córdoba entre las provincias con mayor registro de casos de coqueluche: alerta por la baja vacunación

Córdoba se ubicó entre las provincias con mayor cantidad de notificaciones de casos sospechosos de coqueluche en el país, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. Junto con Buenos Aires, Salta, Mendoza, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, la provincia mediterránea encabeza el registro de consultas por esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa.

En seis semanas, el número de casos de tos convulsa en el país se duplicó y sigue creciendo con una mayor dispersión en el territorio que el año pasado. Justo antes de mediados de octubre se habían confirmado 333 casos de las más de 3.400 consultas con signos de sospecha atendidas en centros de salud del país. Hace dos semanas, esa cifra ascendía a 688 sobre 5.110 notificaciones cargadas al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Siete menores de 2 años, entre los que había tres recién nacidos, murieron por la enfermedad. El dato más alarmante es que ninguno de los cuatro casos en edad de vacunación poseía dosis en el Registro Federal de Inmunización Nominalizado, mientras que los otros tres casos eran menores de dos meses y tampoco se registró la vacunación materna.

Extensión geográfica sin precedentes recientes

El área de Epidemiología de la cartera sanitaria nacional describió que "a partir de la primera semana de julio se registra un nuevo ascenso, inicialmente asociado al brote en Ushuaia y al aumento de casos confirmados en el centro del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires". Y agregó: "En las últimas semanas, el crecimiento continúa en curso, con notificaciones provenientes de múltiples jurisdicciones del país, con predominio de las regiones centro y sur".

A esta altura del año pasado, ocho provincias declaraban 137 positivos para tos convulsa, una enfermedad respiratoria asociada con la bacteria Bordetella pertussis en la mayoría de los casos, que se transmite al toser, hablar o estornudar. Este año son 19 las jurisdicciones que confirmaron los más de 600 casos detectados.

La tos convulsa se caracteriza por una tos intensa y persistente que puede prolongarse por más de 14 días. Los ataques suelen ser tan fuertes que provocan vómitos o dificultad para respirar, con un silbido característico al inhalar. En los menores de seis meses, los episodios pueden incluir apnea, convulsiones y riesgo de muerte en los casos más severos.

Los más vulnerables: menores de un año

Las carteras sanitarias provinciales que refuerzan la comunicación para aumentar la cobertura con la vacunación, como Santa Fe, advierten que el 40% de las infecciones se dan en menores de 1 año, sobre todo antes de los 6 meses.

La dosis de la triple bacteriana acelular (difteria, tétanos y tos convulsa) en el embarazo que figura en el calendario nacional de inmunizaciones se aplica a partir de la semana 20 de gestación. Fue incorporada al calendario en 2013, luego de que en 2011 se triplicaran los casos y se quintuplicaran las muertes por tos convulsa en el primer año de vida. La vacunación materna confiere la protección en los primeros meses de vida que el sistema inmunológico del bebé todavía no desarrolló.

Cuatro de los siete fallecidos por coqueluche este año tenían menos de 6 meses, uno tenía menos de 11 meses y dos no llegaban a los 2 años.

Comparación con temporadas anteriores

La tendencia que esta enfermedad sigue este año, por la extensión geográfica, es más parecida a la de 2019, antes de la pandemia de Covid-19. Se confirmaron entonces 953 casos de tos convulsa en más de 7.100 notificaciones durante los 12 meses. Santa Cruz fue la única provincia que no informó casos. Este año se mantienen sin infecciones notificadas Formosa, Chaco, Catamarca, San Luis y Corrientes.

En los últimos cinco años, a partir de 2020, cuando la circulación del nuevo coronavirus pandémico y las restricciones sociales impactaron en la aparición de otras infecciones respiratorias, el último repunte de casos de tos convulsa documentado fue en 2023. Ese año cerró con 667 positivos para la enfermedad -la mayoría en Santa Fe- entre 5.694 notificados, pero con una menor distribución geográfica que en 2019 y este año. Siete provincias no tuvieron positivos: Formosa, San Luis, Catamarca, Chaco, Jujuy, Corrientes y Chubut.

Alerta de la comunidad científica

En octubre, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió sobre el aumento de esta enfermedad en el país e insistió en la necesidad de aumentar la vacunación de calendario para esta enfermedad, que está aún por debajo del 95% recomendado para salir de la cobertura subóptima con el esquema inicial de tres dosis (a los 2, 4 y 6 meses de edad) y un primer refuerzo a los 15-18 meses con la vacuna quíntuple/pentavalente, el segundo refuerzo a los 5 años con la triple bacteriana celular y el tercer refuerzo a los 11 con una dosis de la triple bacteriana acelular.

"En el mes de junio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre el resurgimiento de casos de coqueluche en la región e instó a los estados miembro a reforzar sus sistemas de vigilancia epidemiológica y mantener un monitoreo continuo y detallado de coberturas de vacunación", indicaron los integrantes del Comité de Epidemiología de la SAP. Y agregaron: "En la Argentina, ya se había registrado un aumento del número de casos confirmados a finales de 2024. Sin embargo, los casos reportados hasta la fecha en 2025 triplican a los del año anterior".

De acuerdo con la entidad, el escenario que se está dando este año "demanda una respuesta inmediata para reforzar la sospecha clínica, la confirmación diagnóstica oportuna y mejorar las coberturas de vacunación para controlar la situación".

El esquema completo de vacunación contra la coqueluche incluye tres dosis de la vacuna quíntuple a los 2, 4 y 6 meses de edad, un primer refuerzo a los 15-18 meses, un segundo refuerzo a los 5 años con la triple bacteriana celular y un tercer refuerzo a los 11 años con una dosis de la triple bacteriana acelular. Las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir la enfermedad y limitar los brotes.