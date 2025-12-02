Si la economía tuviera signos vitales, el aumento de los medicamentos en Córdoba que registró el Colegio de Farmacéuticos (CFC) en noviembre sería el equivalente a una presión arterial que se mantiene estable, pero lejos de la normalidad.

Según los datos compartidos con PERFIL Córdoba, el Observatorio de Precios cerró el anteúltimo mes del año con una variación general del 1,84%, resultado del seguimiento de más de 12.937 presentaciones. El registro confirma que los valores continúan en ascenso, pero con un ritmo más contenido que en los períodos de mayor tensión inflacionaria: una especie de estabilidad vigilada, más cercana a la observación en terapia que al alta definitiva.

Córdoba: la inflación de Almaceneros fue del 2,4% impulsada por una suba de la carne del 10,4%

La comparación entre productos muestra dos comportamientos diferentes: mientras los medicamentos recetados avanzaron de manera moderada, las opciones de venta libre exhibieron movimientos más bruscos y desparejos.

El "blíster" general: una suba moderada

Noviembre no fue un mes de sobresaltos masivos en las farmacias cordobesas. El promedio general de incremento apenas rozó los dos puntos (1,84%), llevando el acumulado anual a un 20,68%.

Sin embargo, aunque el promedio fue bajo, los productos que efectivamente aumentaron: casi 9.000 ítems lo hicieron a un ritmo del 2,68%. Es decir, lo que subió, se sintió un poquito más que el promedio estadístico. Mientras tanto, 23 productos disminuyeron en su precio, lo que coresponde a un 7.39%.

Recetados: el termómetro más sensible del bolsillo

Los medicamentos bajo receta, que son el corazón del tratamiento de miles de cordobeses con enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, volvieron a moverse. En este segmento, que reúne más de 12.000 presentaciones y donde el paciente no tiene opción de reemplazo, el incremento general de noviembre se ubicó en el 1,95%. Cuando se observa el subconjunto de productos que sí tuvieron variación efectiva, el incremento promedio asciende al 2,62%, con un 2,63% de aumento en 7.911 medicamentos específicos.

Más de 300 naranjitas detenidos en 2025: los casos que revelan una escalada de violencia urbana en Córdoba

La baja presencia de descensos en solo 14 productos, un 3,87% del total muestra que la tendencia sigue inclinada hacia el alza. La presión acumulada del año ya trepa al 20,99%, mientras que la comparación interanual se ubica en un 24,86%. Así, incluso variaciones mensuales moderadas se convierten en costos que se apilan sin respiro para los pacientes de tratamientos de continuidad.

Venta libre: pocos aumentos, pero más bruscos

La dinámica es distinta entre los medicamentos de venta libre. En este universo de algo más de 2.200 productos, el incremento general del mes fue más bajo: 1,34%. Sin embargo, la estadística es engañosa. Los medicamentos que efectivamente aumentaron lo hicieron con más fuerza: un promedio del 2,94%, y en los casos donde hubo suba concreta, un 3,08%.

Es un comportamiento más tranquilo: menos productos se movieron, pero los que lo hicieron dieron saltos más marcados. En este grupo hubo nueve disminuciones, apenas un 12,88% del total, insuficiente para compensar la escalada anual del 19,22% y un interanual que llega al 23,83%.

Especialista advirtió que pobreza multidimensional en Argentina alcanza 67%, no el 31,6% oficial

A un mes de cerrar el 2025, el panorama deja una lectura clara: los medicamentos en Córdoba siguen subiendo, aunque en un ritmo más previsible que el de otras épocas. Con un acumulado cercano al 21% en lo que va del año, los cordobeses enfrentan un final de calendario exigente, pero sin la taquicardia de períodos inflacionarios desbordados.