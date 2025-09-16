Gripe aviar: EE.UU. confirmó el primer caso de influenza aviar en Nebraska

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó la detección del virus de influenza aviar altamente patógena H5N1 en un rebaño de ganado lechero en Nebraska, el primer caso reportado en ese estado.

Según el organismo, las pruebas identificaron la cepa genotipo B3.13, perteneciente al clado 2.3.4.4b, y el hallazgo se produjo tras un procedimiento de vigilancia rutinario ordenado bajo la normativa federal vigente desde abril de 2024.

El caso fue identificado a través de un rastreo e investigación dirigida por las autoridades estatales, luego de detectarse material sospechoso en muestras de leche recolectadas antes de su distribución. Este mecanismo de control fue establecido como parte de las medidas de prevención que el USDA implementó tras el brote de marzo de 2024.

Antecedentes del virus en EE.UU.

Si bien se trata del primer caso de influenza aviar altamente patógena en ganado bovino de Nebraska, ya se habían registrado contagios en al menos 17 estados del país desde el inicio del brote.

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) precisó que, durante este año, los casos se han mantenido confinados a un número limitado de estados.

El APHIS informó que trabaja en conjunto con el Departamento de Agricultura de Nebraska para realizar nuevas pruebas, recopilar información epidemiológica y garantizar un mayor control sanitario en las granjas. El objetivo principal es evitar la propagación del virus y comprender mejor cómo se produjo esta detección en el ganado.

Medidas de seguridad y riesgo del consumidor

Al mismo tiempo, el USDA recomendó reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas lecheras, especialmente ante la temporada de migración de aves. El organismo aclaró que no existe riesgo para la salud de los consumidores ni para la seguridad del suministro de leche comercial, ya que la pasteurización inactiva eficazmente el virus H5N1, según confirmó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Finalmente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que los virus H5N1 en aves y ganado lechero representan un bajo riesgo para el público en general. Sin embargo, advirtieron que las personas con exposición ocupacional o recreativa a animales infectados deben extremar las medidas preventivas para reducir la posibilidad de contagio.

GZ / lr