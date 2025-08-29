Gigantes lácteos mundiales eligen Córdoba para sus operaciones

El último informe del banco holandés Rabobank, difundido por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (Ocla), reveló el ranking de las 20 principales compañías del sector a nivel global según su nivel de facturación.

El Colegio de Abogados presentó Legalia, su IA predictiva

Entre ellas, tres de las firmas más influyentes operan en Córdoba. Nestlé ocupa el segundo puesto del listado y cuenta con una planta en Villa Nueva. También figura Arla Foods, la cooperativa de origen danés que se posiciona cuarta en el ranking y que en su establecimiento de Porteña (departamento San Justo) procesa suero de queso para exportación. La tercera es Saputo, multinacional canadiense que tiene presencia en Tío Pujio y también en Rafaela, Santa Fe.

Apyme: "Levantamos la persiana y no tenemos a quién venderle"

El podio global lo encabeza Lactalis, de Francia, seguida por Nestlé y Dairy Farmers of America (EE.UU.). Más atrás se ubican Danone (Francia), Yili (China), Fonterra (Nueva Zelanda), Arla Foods, FrieslandCampina (Países Bajos), Mengniu (China) y Saputo. En ese grupo de las diez mayores, también figura Danone, que produce en Buenos Aires.

La instalación de estas multinacionales en territorio cordobés refleja el peso estratégico de la cuenca lechera provincial, una de las más dinámicas del país junto a la santafesina. Córdoba no solo abastece el mercado interno, sino que participa en el entramado mundial de la cadena láctea, aportando producción que en muchos casos se destina a la exportación.