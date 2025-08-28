El Colegio de Abogados presentó Legalia, su IA predictiva

A 100 años de su creación, el Colegio de Abogados de Córdoba realizó un acto que contó con notables presencias. Además de las máximas autoridades judiciales, políticas, legislativas, académicas y deportivas de la Provincia, estuvieron el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, el exministro, Juan Carlos Maqueda; y el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón Seisdedos.

Durante la ceremonia, el presidente de la entidad profesional, Eduardo Bittar, anunció el desarrollo de Legalia, una herramienta de inteligencia artificial predictiva que pondrá a disposición de los matriculados a partir del año próximo.

Surgió de un trabajo colaborativo con el Poder Judicial de Córdoba y la tecnológica Santex.

“Legalia es inteligencia artificial diseñada por y para la abogacía, y por ende en beneficio del sistema de justicia y de los ciudadanos”, explicó.

Se nutre de la base de datos de jurisprudencia y doctrina producida por los tribunales provinciales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bittar destacó que “a diferencia de los modelos genéricos, Legalia accede a información fidedigna porque trabajará con un sistema específico de doctrina y jurisprudencia de Córdoba y de la Nación, tendrá las citas de todas las fuentes consultadas”.

¿Para qué sirve la nueva herramienta?

Bittar explicó que permitirá buscar jurisprudencia y argumentos clave de cada sentencia, reduciendo errores y mejorando la calidad de las presentaciones.

Será también un “predictor de fallos con recomendaciones de pasos procesales, para construir la teoría del caso con mayor claridad, basados en los miles de casos resueltos por la Justicia”.

La plataforma se organiza con cuatro componentes principales, un asistente conversacional en lenguaje natural, un canvas interactivo, un gestor documental centralizado y módulos predictivos y de recomendación.

El dirigente destacó que todo se producirá en “un entorno seguro, con roles y permisos bien definidos y con despliegue en nube privada para proteger la confidencialidad de la información y la seguridad de los datos personales”.

Reivindicación de género

Durante la ceremonia pronunciaron discursos el intendente, Daniel Passerini; el ministro de Justicia, Julián López y la presidenta de la Unicameral, Myrian Prunotto.

La vicegobernadora ofreció citas con definiciones políticas. Recordó que se pudo aprobar el Código arancelario para mejorar los honorarios de los abogados, “contra todos los intentos de disolver este tipo de instituciones” en clara alusión a políticas del gobierno nacional.

En un momento salió del texto preparado y cuestionó que en la primera fila estén sentados “todos hombres que son quienes nos representan, soy la única mujer”. Renglón seguido, señaló que “las mujeres trabajamos para ocupar esos lugares”.

Lorenzetti y su mirada al futuro

El ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ponderó la masiva concurrencia y marcó los cambios sociales sustanciales y vertiginosos, sobre las bases de la organización y la tecnología.

Ricardo Lorenzetti y Eduardo Bittar

“Está cambiando la economía al límite de la explotación de la naturaleza; se desarma la globalización, pasamos de una sociedad basada en la cooperación a una sociedad de individuos”, advirtió. Mientras todo eso ocurre, opinó, “las instituciones siguen hablando del pasado”.

“Hay que estar más cerca de las personas para que la democracia sea eficaz”, postuló y al referirse a la tecnología, afirmó que “es la primera vez en la historia que una generación enseña a la anterior”.

El broche final del acto fue la presentación de Q´Locura junto a la orquesta filarmónica.