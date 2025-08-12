Productores lecheros advierten una falta de incentivo a la hora de colocar tambos nuevos

El vicepresidente de la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de Buenos Aires (Caprolecoba), José Quintana, en contacto con Canal E, se refirió a la situación productiva, los márgenes, la incorporación de tecnología y los desafíos para nuevas inversiones.

Según José Quintana, el aumento del 12% en la producción de leche en 2025 responde a “un rebote de lo que fue la caída de producción del año pasado”. Luego, recordó que, “el primer semestre del año pasado tuvimos momentos de caídas de 14, 15%”, y que en 2025 “se espera que se sostenga hasta fin de año porque el clima vino muy bien y, además, se mantiene todavía una muy buena relación de la leche con los granos”.

La suba en la producción de leche empieza a declinar

También afirmó que, “son de los mejores de muchos años los resultados de los tambos, sobre todo del ejercicio 2024-2025”. No obstante, advirtió que, “el pico del negocio fue en el segundo semestre del año pasado y ahora empieza a declinar, pero sigue siendo bueno”. Asimismo, recalcó el carácter cíclico de la actividad: “Los buenos momentos hay que aprovecharlos para generar una reserva sabiendo que la mala vuelve en algún momento también”.

Quintana confirmó que, “es una tendencia la incorporación de todo tipo de tecnologías, pero también incluida la robótica”. Sobre la misma línea, señaló que este avance “va muy de la mano de las nuevas generaciones”, y que “en la región, la vanguardia en la venta de tecnología la está teniendo Argentina”.

Preocupación por la falta de acceso al crédito

Sobre el acceso al crédito, planteó: “En la medida que sigamos manteniendo un riesgo país alto, no podemos esperar tener ni los plazos ni las tasas que se requieren para este tipo de inversiones”. Además, explicó que, “la gente que lo hace, lo hace un poco con plata propia y otro poco con créditos”, y que hoy “las tasas son positivas y es lógico que sean positivas, pero justamente con el riesgo país se hacen más positivas todavía”.

En cuanto a nuevas inversiones, el entrevistado reconoció que, “se ven pocos actores nuevos, no hay un incentivo muy grande a poner un tambo nuevo para alguien ajeno a la actividad”.

Para quien no está en el negocio, advirtió: “No es una actividad que tenga el mejor marketing, es un negocio muy sacrificado y que tiene muchos problemas”. Sin embargo, defendió su rentabilidad para quienes ya participan: “Por algo, los que estamos en el negocio tratamos de seguir creciendo, normalmente el tambo tiene mejor resultado que la agricultura”.