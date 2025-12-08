El Ministerio de Salud activó una alerta epidemiológica al confirmar que una familia uruguaya no vacunada recorrió la Argentina cuando cursaba un cuadro compatible con sarampión. Allí, el grupo había ingresado desde Bolivia y atravesado la Ciudad de Buenos Aires y siete provincias en micros de larga distancia entre el 14 y el 16 de noviembre, un desplazamiento que generó 98 contactos estrechos y cuyos primeros síntomas habían aparecido el 11 de noviembre.

Según el comunicado oficial, el viaje comenzó en Salvador Mazza (Salta) y continuó por Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe hasta llegar a Colón (Entre Ríos), con múltiples paradas donde se produjo la exposición de pasajeros y personal. Automáticamente, las autoridades locales realizaron bloqueos vacunales, obtuvieron muestras para análisis y mantienen la vigilancia hasta el 12 para identificar fiebre, erupciones cutáneas u otros indicios compatibles.

A excepción de cuatro extranjeros, la mayoría de los contactos identificados vive en siete jurisdicciones argentinas, lo que deja expuesta la magnitud territorial del episodio y su potencial de propagación.

Equipos sanitarios de la ciudad de Buenos Aires (CABA) y de las provincias reconstruyen minuto a minuto el recorrido completo para notificar a todas las personas expuestas y reforzar la vigilancia de enfermedades febriles exantemáticas. Así, la recomendación oficial vuelve a insistir en la importancia de contar con dos dosis de la vacuna triple viral.

Sumado a eso, fuentes del sistema de salud uruguayo confirmaron que la familia había viajado días antes a dos localidades bolivianas para asistir al casamiento de un pariente cercano. Además, la alerta inicial hablaba de cinco integrantes y cuatro infectados, pero luego se corroboró que todos estaban enfermos.

Aquel grupo está compuesto por la madre, el padre y cuatro hijos de 21, 13, 14 y 9 años. En Colonia Ofir y San Javier, localidades donde residen, dos escuelas y un liceo pasaron temporalmente a clases virtuales para evitar nuevos contagios e, incluso, las autoridades sanitarias realizaron un operativo de vacunación en torno a la zona rural, donde persiste cierta resistencia a la inmunización. Además, quedó aislada otra familia que los habría trasladado en auto desde Colón.

Cuál fue el recorrido de la familia que generó la investigación sanitaria

El número corresponde al 64% de los contactos identificados hasta ahora, según el relevamiento del Ministerio de Salud, la Dirección de Epidemiología y las jurisdicciones involucradas. Aquella familia —seis personas residentes en San Javier (Uruguay), sin vacunación contra enfermedades exantemáticas— ingresó al país desde Bolivia el 14 de noviembre y volvió a Uruguay el día 16, tras permanecer unas 48 horas en territorio argentino que incluyeron traslados.

Seguimiento sanitario activo hasta el viernes pasado, 98 personas figuraban como contactos estrechos de los viajeros, y la nómina continúa abierta sobre al menos otras 54 posibles afectados. Ahora, las empresas de transporte aportaron listados de pasajeros, aunque desde Salud reconocen que la falta de números telefónicos y datos incompletos retrasa la localización final de quienes compartieron ómnibus, terminales o paradores con el grupo.

Antes mencionado, la investigación sanitaria se extendió a terminales y estaciones de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, Salta, Tucumán y Santa Cruz. El tamaño territorial del operativo refleja cómo un único itinerario puede activar un despliegue nacional: 34 contactos residen en la provincia de Buenos Aires, 22 en CABA, 20 en Entre Ríos, siete en Jujuy, siete en Santa Fe, tres en Salta, uno en Santa Cruz y uno en Tucumán.

También, a esa lista se suman cuatro extranjeros que también coincidieron con la familia en algún punto del viaje.

El recorrido involucró micros desde Salvador Mazza (Salta) hasta Colón (Entre Ríos), con paradas en estaciones y unidades donde se expusieron pasajeros y personal

El recorrido incluyó tres compañías de larga distancia —Autobuses Quirquincho S.R.L., Balut Hermanos S.R.L. y San José S.R.L.— con paradas y trasbordos en Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, las autoridades focalizan la reconstrucción en las terminales de mayor movimiento, como Liniers y Retiro, donde se estima que hubo circulación de pasajeros en momentos de transmisibilidad.

Cuál es la situación epidemiológica actual en Argentina

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus del sarampión (género Morbillivirus), transmitida por gotículas respiratorias de personas infectadas, con un período de incubación de 10-14 días. Al inicio de la enfermedad, los síntomas iniciales incluyen fiebre alta (hasta 40-41°C), tos seca, secreción nasal (rinorrea), conjuntivitis con ojos rojos y llorosos, y manchas blancas características en la boca (manchas de Koplik) 2-3 días después.

Seguido a eso, aparece luego una erupción maculopapular rojiza que inicia en la cara y se extiende al tronco y extremidades en 3-5 días, durando 4-7 días totales, que puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, convulsiones o ceguera, con mortalidad de 1-2 por 1.000 en no vacunados.

Al momento, la prevención exclusiva es la vacuna triple viral (sarampión, paperas, rubéola), administrada en dos dosis: primera a los 12 meses y segunda a los 5 años en el Calendario Nacional de Vacunación de Argentina, gratuita y segura con efectividad del 97% tras la segunda dosis. Personas no vacunadas o con una dosis deben vacunarse ante exposición, idealmente en los primeros 72 horas post-contacto para bloqueo y, los contactos estrechos se monitorean 21 días.

Ante fiebre + exantema, consultar inmediatamente sin concurrir a espacios públicos

El país mantiene el estatus de eliminación de la circulación endémica de sarampión desde el año 2000, con casos confirmados mayoritariamente importados o vinculados a viajeros internacionales y bajas coberturas vacunales. A la semana epidemiológica 26 de 2025, se registraron 35 casos confirmados en el país, junto con brotes previos en AMBA que afectaron a 32 personas y llevaron a un cierre oficial tras 20 semanas sin nuevos casos en noviembre.

