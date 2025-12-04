El Ministerio de Salud de la Nación, informó que, tras el alerta epidemiológica emitida el 24 de noviembre por el ingreso de cuatro viajeros provenientes de Bolivia y con destino a Uruguay, no ha habido contagios de sarampión asociados a ese evento. En un informe, la cartera sanitaria indicó que “la vigilancia intensificada seguirá activa hasta el 12 de diciembre, que es el tiempo máximo esperado para la aparición de casos secundarios”.

Agregó que, aunque en las últimas semanas aumentó la notificación de sospechas, “todos los casos fueron descartados”, y recalcó que “este incremento se explica por una mayor sensibilidad del sistema motivada por la alerta y no por circulación viral en el país”.

Por su parte, el Ministerio de Salud afirma que garantiza la provisión de vacunas a todas las jurisdicciones y refuerza permanentemente el stock estratégico. El organismo informó: “El 3 de noviembre se enviaron 63.000 dosis de doble viral a las provincias del NOA y NEA para fortalecer el recupero de esquemas atrasados en niños, adolescentes y adultos”.

También se elaboró una base de datos unificada que permite a todas las provincias compartir la información epidemiológica en tiempo real, incluso cuando una persona decide consultar fuera de su lugar de residencia. Además, se promueve un mapa georreferenciado del itinerario de los viajeros, para priorizar la vigilancia de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en centros de salud y paradores estratégicos.

El Ministerio de Salud lleva adelante una campaña nacional de comunicación para reforzar la importancia de la vacunación y promover la detección temprana de síntomas en todo el país. Al mismo tiempo, se recuerda que las provincias tienen la responsabilidad indelegable de asegurar la aplicación de las vacunas, sostener altas coberturas, organizar sus campañas locales y garantizar el acceso de la población a los centros de vacunación.

La vacunación sigue siendo fundamental para evitar contagios. La vacuna triple viral, incluida en el Calendario Nacional, protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas, y se aplica a los 12 meses y a los 5 años. A partir de 2026, la segunda dosis se adelantará a los 18 meses para aumentar la protección temprana, manteniéndose transitoriamente la dosis de los 5 años.

