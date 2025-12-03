El pronóstico del índice UV para la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para este miércoles 3 de diciembre indica que alcanzará un valor de 11, catalogado como "extremo" o "muy poco saludable" por algunas mediciones. Este nivel representa un riesgo muy alto de daño cutáneo, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Sobre otras regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el índice de radiación UV se mantiene en niveles "extremos" (11+) o "muy altos" (8-10) en gran parte del territorio argentino durante la franja horaria cercana al mediodía solar, obligando a tomar medidas de protección en provincias del norte, Cuyo, Litoral y el centro.

El índice UV mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, indicando el riesgo de daño en la piel por quemaduras solares

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice Ultravioleta (IUV) solar mundial es una escala estandarizada internacionalmente por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) que describe el nivel de radiación ultravioleta (UV) del sol que llega a la superficie terrestre. Se mide en una escala que comienza en 0 (cero) e indica el potencial de la radiación para provocar lesiones. Cuanto más alto es el valor, mayor es el riesgo y menor el tiempo necesario para que se produzca un daño.

Saber acerca del IUV es vital para la salud pública. Los niveles se clasifican de "bajo" (0-2) a "extremo" (11+). La OMS establece que a partir de un valor de 3 o superior (nivel moderado), es imprescindible comenzar a tomar medidas protectoras. Factores como la posición solar (hora del día y época del año), la altitud, la nubosidad y la reflexión de superficies (arena, nieve) influyen en este valor, haciendo que la protección sea necesaria incluso en días fríos.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición a la radiación ultravioleta, ya sea del sol o de fuentes artificiales como las camas bronceadoras, está clasificada como un carcinógeno humano. Si bien pequeñas dosis son necesarias para la producción de vitamina D, la sobreexposición tiene graves consecuencias negativas para la salud, que se clasifican en efectos agudos y crónicos.

Algunos de los daños agudos son las quemaduras solares y la fotodermatitis. A largo plazo, la exposición crónica y sin protección es responsable del cáncer de piel (melanoma y no melanoma), el envejecimiento prematuro de la piel con arrugas y pérdida de elasticidad, y graves lesiones oculares como las cataratas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) subraya que hasta un 10% de los casos de cataratas se deben a la sobreexposición a la radiación UV.

Ante los valores de IUV altos y extremos, las recomendaciones de la OMS y la OPS son contundentes. Se debe evitar la exposición directa al sol en las horas de máxima intensidad, que suelen ser entre las 10 de la mañana y las 16. Durante este periodo, se debe buscar la sombra y planificar las actividades al aire libre fuera de esta franja horaria.

Para la protección personal es crucial el uso de barreras físicas y químicas. Se aconseja utilizar ropa protectora que cubra los brazos y las piernas, sombreros de ala ancha para proteger el rostro y el cuello, y gafas de sol que certifiquen el bloqueo de los rayos UVA y UVB. Además, es fundamental aplicar generosamente un protector solar de amplio espectro con un Factor de Protección Solar (FPS) de 30 o superior y reaplicarlo cada dos horas, o con mayor frecuencia si se realiza actividad física intensa o se está en contacto con el agua.