En la ciudad de Buenos Aires (CABA) y provincia de Buenos Aires (PBA) se espera un Índice de Radiación Ultravioleta (IUV) de categoría Alto (valor 6) a Muy Alto (valor 9) durante el mediodía solar de este martes 2 de diciembre, lo que implica un riesgo significativo y la necesidad de intensificar la protección solar con cuidados adicionales y responsables.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mayor parte del centro y norte del país, incluyendo regiones como Cuyo y el Noroeste, presentarán valores de IUV de categoría Muy Alto y en algunas áreas Extremo, mientras que el sur de la Patagonia podría mantenerse en niveles Moderados a Altos.

Exceso de UV daña la piel (quemaduras, cáncer), ojos (cataratas) y suprime el sistema inmune

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice Ultravioleta (IUV) Solar Mundial es una medida estandarizada internacionalmente que describe el nivel de radiación ultravioleta (UV) solar en la superficie terrestre y los posibles efectos sobre la piel humana. Es una escala lineal que va de 0 a 11+, categorizada en niveles de exposición que van de Bajo (0-2) a Extremo (11+).

Saber su valor máximo diario permite a la población tomar decisiones informadas sobre las medidas de protección necesarias para evitar el daño solar, especialmente durante las horas de mayor radiación y en días de calor intenso.

Al momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan tomar precauciones a partir de un valor IUV de 3, ya que la exposición sin protección aumenta el riesgo de daños.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La radiación ultravioleta, si bien es esencial en pequeñas dosis para la producción de vitamina D, se convierte en un agente nocivo en caso de sobreexposición. Los rayos UV están directamente relacionados con el envejecimiento prematuro de la piel y son la principal causa del cáncer cutáneo, incluyendo el melanoma, el tipo más grave.

A la par, la exposición intensa e intermitente, especialmente durante la infancia, aumenta drásticamente este riesgo.

Paralelamente a los efectos en la piel, la exposición prolongada y sin protección a los rayos UV daña los ojos, contribuyendo al desarrollo de cataratas, una de las principales causas de ceguera a nivel mundial. La OMS estima que un porcentaje de casos de cataratas son atribuibles a la sobreexposición solar. Incluso las personas con piel oscura, si bien tienen menor incidencia de cáncer de piel, son sensibles a los daños oculares y a la alteración del sistema inmunológico.

Recomendaciones para el cuidado personal ante los rayos UV

Ante los valores de IUV pronosticados, la OMS y la OPS insisten en adoptar un enfoque de protección integral, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando la radiación es más intensa. La principal recomendación es buscar la sombra y limitar el tiempo de exposición al sol durante este pico. Además, el uso de indumentaria protectora es clave: ropa de tejido tupido, sombrero de ala ancha que cubra el rostro, las orejas y el cuello, y gafas de sol que garanticen una protección del 99% al 100% contra los rayos UVA y UVB.

Es indispensable la aplicación generosa de protector solar de amplio espectro con un Factor de Protección Solar (FPS) de 30 o más. Este debe aplicarse en todas las áreas de piel expuesta, y reaplicarse cada dos horas, o inmediatamente después de nadar o sudar. Se debe prestar especial atención a los niños pequeños y bebés, a quienes se debe mantener siempre a la sombra, ya que son particularmente sensibles a la radiación.