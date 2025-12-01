Este lunes 1 de diciembre el clima estará marcado por la inestabilidad en gran parte del territorio nacional, con especial atención a las alertas naranja y amarilla emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas y lluvias. En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano se esperan precipitaciones y ráfagas. En el centro y norte de Argentina, los fenómenos serán localmente fuertes, con acumulados de lluvia significativos.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 1 de diciembre

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inician la semana con una alerta amarilla por tormentas, con probabilidad de lluvias fuertes y ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Las temperaturas se mantendrán frescas: la mínima será de 17 °C y la máxima alcanzaría los 23 °C.

Clima lunes 1 de diciembre

Las precipitaciones serán de variada intensidad, con mayor intensidad durante la madrugada y mañana, y una mejora hacia la noche con cielo mayormente nublado. El sur y la costa de la Provincia de Buenos Aires también se encuentran bajo aviso por lluvias y tormentas. La humedad se mantendrá alta, rondando el 95%.

Cómo estará el clima en el resto del país

Gran parte del centro y norte argentino se encuentra bajo alerta, incluyendo nivel naranja en el oeste de Chaco, el norte de Córdoba y Santiago del Estero, Tucumán y el centro de Jujuy. Allí las tormentas podrían ser severas, con ráfagas de hasta 90 km/h, granizo y acumulados de lluvia de hasta 100 mm.

Alerta amarilla lunes 1 de diciembre

Las provincias del noreste (NEA) y noroeste (NOA) como Salta, Formosa y Santa Fe también están bajo alerta amarilla por tormentas fuertes. Las temperaturas máximas promedio se ubicarán entre los 25 °C y 28 °C en el norte. En la Patagonia, las condiciones serán más estables, con máximas alrededor de 22 °C.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El pronóstico extendido indica una mejora gradual en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense a partir del martes 2 de diciembre, con cielo mayormente nublado y sin probabilidad de lluvias. Sin embargo, la temperatura comenzará un ascenso progresivo, previendo un pico de calor hacia el jueves 4.

Las máximas en CABA y la Provincia de Buenos Aires escalarán hasta los 33 °C el jueves, marcando el inicio de un período de calor intenso sin precipitaciones. En el centro y norte del país, el calor se intensificará, pudiendo registrarse máximas cercanas a los 38 °C con alertas por temperaturas extremas.