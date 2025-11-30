Karina Milei viajó a Mar del Plata y en Aeroparque se cansó de hacer selfies

Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y Secretaria General de la Presidencia, viajó este domingo a la ciudad de Mar del Plata para participar del Congreso de La Libertad Avanza y, antes de partir desde Aeroparque, llamó la atención por todas las "selfies" que se sacó y la cantidad de gente que se acercó a saludarla.

"Karina Milei a pura selfie en Aeroparque. '¡Gracias! Gracias por todo lo que estás haciendo'", indicó a través de su cuenta de X Santiago Oría, publicista de las campañas del espacio y Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación.

"Gracias, estamos muy, muy felices", se escucha en el video al momento en el que una mujer santafesina le agradece a Karina tras tomarse una foto con ella. En la grabación se puede ver como varios de los presentes se acercan sonrientes a la libertaria y se turnan para llevarse su "selfie" de recuerdo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El acercamiento con los seguidores y simpatizantes del espacio violeta ocurrió este domingo en Aeroparque, donde la funcionaria esperaba para viajar a Mar del Plata al Congreso de LLA de la provincia de Buenos Aires donde participarán, aproximadamente, más de mil referentes del partido en el Hotel Provincial.

Sebastián Pareja, su operador más importante en territorio bonaerense, fue el elegido para acompañar a Karina en este viaje, con la intención de ordenar la interna libertaria en la provincia, discutir temas partidarios y estudiar la actual coyuntura política.

Karina Milei reúne a los referentes libertarios bonaerenses en Mar del Plata para ordenar la interna y estudiar la coyuntura política

Diferentes dirigentes provinciales se encargaron de organizar el evento que incluiría paneles temáticos, incluyendo uno que estará a cargo del diputado electo Alejandro Carrancio, quien, además, será el anfitrión del Congreso. La reunión se realizará en medio de la tregua entre los dos espacios que chocaban en el LLA bonaerense: el sector que dirige Pareja y Las Fuerzas del Cielo, que responden al asesor presidencial Santiago Caputo.

Según fuentes que dialogaron con Noticias Argentinas, los dos grupos de LLA quieren alcanzar la unidad en la provincia para poder enfrentar con mayor probabilidad de éxito al gobernador peronista Axel Kicillof en futuras contiendas electorales.

La secuencia protagonizada por la hermana de Milei también se da en un momento donde la funcionaria registra el peor diferencial de imagen (45 puntos) entre 12 miembros del espacio violeta, con 65 puntos de imagen negativa y solo 20 de positiva según un relevamiento reciente de la Universidad de San Andrés.

AS.