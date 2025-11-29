Karina Milei reúne a los referentes libertarios bonaerenses en Mar del Plata para ordenar la interna y estudiar la coyuntura política

Este domingo 30 de noviembre, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, estará en Mar del Plata para presidir un Congreso de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires donde participarán, aproximadamente, más de mil referentes de LLA en el Hotel Provincial. La hermana del Presidente llegará acompañada por Sebastián Pareja, su operador más importante en territorio bonaerense, con la intención de ordenar la interna libertaria en la provincia, discutir temas partidarios y estudiar la actual coyuntura política.

Diferentes dirigentes provinciales se encargaron de organizar el evento que incluiría paneles temáticos, incluyendo uno que estará a cargo del diputado electo Alejandro Carrancio, quien, además, será el anfitrión del Congreso.

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, entró a la Legislatura dentro de las listas bonaerenses de La Libertad Avanza, pero no será parte del encuentro porque se trata de una actividad exclusiva para los integrantes del partido.

La reunión se realizará en medio de la tregua entre los dos espacios que chocaban en el LLA bonaerense: el sector que dirige Pareja y Las Fuerzas del Cielo, que responden al asesor presidencial Santiago Caputo. Según fuentes que hablaron con Noticias Argentinas, los dos grupos quieren alcanzar la unidad en la provincia para poder enfrentar con mayor probabilidad de éxito al gobernador peronista Axel Kicillof.

Sin embargo, todavía falta un encuentro entre Pareja y Agustín Romo, líder del bloque de LLA en la Legislatura bonaerense, con el objetivo de establecer posiciones sobre la nueva composición parlamentaria. Los lugares más discutidos son dos: la vicepresidencia de la Legislatura y la jefatura del bloque. Desde el círculo más íntimo del armador, afirmando que “hace falta reordenar la situación, seguir alineados. No vamos a buscar venganza ni vamos a dejar a nadie afuera”.

El crecimiento de Karina Milei gracia a los cambios en el Gabinete

La secretaria general de la Presidencia consiguió colocar a Manuel Adorni, uno de sus funcionarios de mayor confianza, en la Jefatura de Gabinete para que controle la coordinación de las carteras; y además logró designar a Diego Santilli en el Ministerio del Interior, cortando, de esta manera, los rumores sobre un “super ministerio” que le otorgaría mayor poder a Santiago Caputo.

“Manuel Adorni va a ser los ojos de Karina Milei en todo el gabinete”

Gracias al triunfo electoral del 26 de octubre, Karina Milei consolidó su posición, y ahora se encarga de construir una mayor base partidaria en las provincias, con el objetivo puesto en la reelección de su hermano para 2025. “Todo está funcionando y cada cual está al tanto de su rol. Habrá que ver cuánto dura”, le dijo un importante funcionario a NA sobre el nuevo esquema de poder en LLA.

