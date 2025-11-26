“Manuel Adorni va a ser los ojos de Karina Milei en todo el gabinete”

El periodista, Alejandro Gomel, dialogó con Canal E y analizó la reunión de gabinete, los movimientos internos del Gobierno y la dinámica política que se abre tras la reconfiguración de los ministros.

Alejandro Gomel enfatizó que la jornada en Casa Rosada comenzó “con la reunión de gabinete que estuvo presidida por el propio Javier Milei con asistencia perfecta”. También destacó que, “estuvieron los nueve ministros del gabinete nacional y se hizo ya la presentación en sociedad de los que serán ministros”.

Carlos Presti formó parte de la reunión de Gabinete

Uno de los elementos más llamativos fue la presencia de Carlos Presti, el militar que asumirá como ministro de Defensa: “Con la particularidad de un uniformado formando parte de la reunión de gabinete con ropa de militar”.

Gomel subrayó que el foco principal estuvo puesto en la impronta que busca instalar Manuel Adorni: “La coordinación que quiere tener Adorni y la impronta que le quiere dar él como jefe de gabinete”.

El nuevo rol de Manuel Adorni como jefe de Gabinete

Sobre la misma línea, afirmó que desde el Gobierno remarcaron que “Adorni va a ser los ojos de Karina Milei en todo el gabinete”, un mensaje que marca una diferencia clara con Guillermo Francos, cuyo rol previo tenía “vuelo propio, margen de maniobra propia dentro del gabinete”.

Respecto a la vocería presidencial, el entrevistado comentó: “Lo que dijo Adorni es que él mismo va a oficiar en todo caso de vocero presidencial, desaparece la figura de vocero presidencial”. Incluso explicó que el secretario de comunicación, Javier Lanari, “no va a ser Lanari vocero, sino que el propio jefe de gabinete va a hacer de vocero”.

A su vez, señaló que Manuel Adorni también debuta en el Consejo de Mayo, pero anticipó un escenario particular: “Hoy va a ser posiblemente el debut y despedida de Manuel Adorni. Es probable que sea la última reunión del Consejo de Mayo”.