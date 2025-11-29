PBA: Axel Kicillof volvió a tropezarse con la Legislatura

La Legislatura bonaerense sumó un nuevo capítulo de tensión política atravesado por dos ejes a la vez: la crisis en el propio peronismo y el vínculo con una oposición dura de la que esta vez no puede prescindir.

Este viernes se cayó la sesión que debía aprobar el endeudamiento por US$ 3.035 millones, más otros US$500 millones destinados a empresas provinciales. Los números para el oficialismo estuvieron lejos ya que no logró reunir los 47 diputados necesarios para el quórum: apenas se sentaron 39 legisladores en sus bancas.

El tropiezo golpea al Gobierno bonaerense luego de haber obtenido, en la misma semana, la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva. Pero la deuda —pieza central del andamiaje financiero para el año próximo— quedó atrapada en una trama de desconfianzas y disputas que estallaron antes de poder llegar a un acuerdo en el recinto.

El punto que traba la negociación dentro del propio oficialismo en el que las bancas que responden a Sergio Massa y a La Cámpora definen la suerte del proyecto es el reparto del 8% del endeudamiento destinado a los municipios, un monto que superaría los $340.000 millones. El Gobierno propone distribuirlo por Coeficiente Único de Distribución (CUD) o mediante un mecanismo mixto que contemple también los ingresos de cada distrito: un esquema automático, sin intervención legislativa.

Sin embargo, hay propios que reclaman crear un fondo fiduciario que exigiera proyectos y autorizaciones por tramo. ¿Cuál es el problema? Los aliados del gobernador buscan que el control político de los desembolsos queden a cargo de la legislatura, algo que el Ejecutivo provincial no está dispuesto a negociar.

Uno de los negociadores asegura ante PERFIL que el camino que pueda destrabar esta discusión es acordar un monto fijo más allá de que el gobierno tome deuda o no, para garantizar la llegada de fondos a los municipios. “No hay ninguna posibilidad de que el manejo de la plata pase por la legislatura, nuestros primos van tirando y midiendo pero eso no va a pasar. Lo que sí puede abrirse es la discusión para darles plata más allá de si la Provincia se endeuda o no”, dijo horas después de que se cayera la sesión.

A esta discusión se sumaron otros pedidos opositores vinculados a cargos en organismos provinciales, vocalías en directorios y espacios de representación. Estos reclamos terminaron de contaminar un clima ya cargado de suspicacias que llevaron a que la sesión se caiga.

“La oposición está tan fragmentada que la negociación se vuelve engorrosa. Cuando acomodas una pieza, se desacomoda otra”, explica este negociador. La discusión gira alrededor de que el directorio del Bapro se amplíe de 8 a 12 miembros y así tener más lugares a repartir sumado a lugares en otros organismos estatales (Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo General de Educación).

“Podemos seguir discutiendo algunas horas más, pero lo cierto y la oposición lo sabe es que tener el endeudamiento aprobado beneficia a todos. Este año sin estas herramientas se la pasamos mal y eso incluye a distritos de otro color político”, dice un ministro sobre la negociación de las próximas horas.

Para aprobar la deuda, la Provincia necesita dos tercios de los votos en ambas Cámaras, lo que obliga a sumar apoyos opositores. Pero antes de eso, el oficialismo debía resolver sus propias tensiones internas entre el massismo, La Cámpora y el sector alineado directamente con Axel Kicillof.

Aunque todos los peronistas se sentaron en sus bancas, los reclamos de la oposición que no dio quórum mantiene activas las negociaciones entre los propios que aprovechan para pelear más fondos.

En las últimas semanas, La Cámpora se esfuerza en demostrar que no son un obstáculo a las leyes que necesita Kicillof aunque desde calle 6 no pierden la desconfianza. Cuando el quórum no llegaba, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli (dirigente K) decidió apuntar toda la responsabilidad hacia la oposición por haber frustrado el debate. “Se han hecho todos los intentos, desde esta Cámara, los ministros que vienen trabajando las leyes, todo el equipo del gobernador ha instado al diálogo y comunicado con cada uno de los dirigentes de la oposición, los presidentes de bloques, etcétera. y pareciera que hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante esta ley que es fundamental para la provincia”, lanzó.

El representante de Massa y titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, graficó con una foto que su espacio hará todo lo posible para que haya una nueva sesión. “Gran foto del momento en que Sergio Massa nos pide que hagamos el esfuerzo de citar a una nueva sesión para presionar a la oposición a definir si nos da o no las herramientas de gobernabilidad”, escribió. En la imagen él y Tignanelli hablan por teléfono con el tigrense.

La caída de la sesión le deja una postal incómoda a Axel Kicillof que se queda sin tiempo. El gobernador necesita juntar los votos antes del recambio legislativo, momento en el que le será aún más difícil conseguir los dos tercios. Por eso, este mismo viernes el oficialismo le volvió a poner fecha a la discusión en el recinto bonaerense: la nueva convocatoria para sesionar será para el miércoles 3 de diciembre. Ya corre el reloj.