Buenos Aires aprobó su Presupuesto 2026 con rebaja de patente y más gasto social

Con el voto afirmativo del oficialismo y bloques aliados, la provincia de Buenos Aires aprobó el Presupuesto 2026 y garantizó su hoja de ruta financiera para 2026. Con una inversión superior a los $43 billones, la iniciativa se estructura sobre tres ejes centrales: fortalecer el gasto social, acompañar la obra pública estratégica y garantizar la sostenibilidad fiscal en un contexto económico todavía desafiante.

Entre las partidas más relevantes se destacan:

Promoción y Asistencia Social: $1,7 billones Salud: $1,7 billones Seguridad: $1,4 billones

Estas áreas absorberán una porción significativa del gasto, en línea con la intención del Ejecutivo provincial de sostener políticas de inclusión, atención sanitaria y prevención del delito.

Cabe destacar que, mas allá de haber aprobado el Presupuesto 2026, se postergó hasta el viernes el debate sobre la ley de financiamiento.

Un Fondo para reclamar deudas a la Nación

Uno de los elementos más políticos del Presupuesto es la creación del Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, un instrumento mediante el cual la provincia buscará reclamar y formalizar la compensación de fondos adeudados por el gobierno nacional.

Kicillof logró el dictamen para el Presupuesto y la ley impositiva, pero continúa el debate por el endeudamiento

Legisladores oficialistas remarcaron que este mecanismo es “imprescindible para recuperar recursos que le corresponden a la provincia” y que permitirán reforzar la ejecución de programas en salud, educación y seguridad. Se trata de una señal en medio de la tensión recurrente entre la administración provincial y la Casa Rosada por el financiamiento de distintos regímenes y obras.

Alivio fiscal: rebaja en Patente y cambios en el Inmobiliario

La Ley Fiscal Impositiva acompañó el tratamiento del Presupuesto con un mensaje claro: no aumentar la presión tributaria general y avanzar hacia un sistema más progresivo y menos distorsivo.

Entre las medidas más relevantes se incluyen:

• Automotores: rebaja nominal para el 75% de los contribuyentes

La reducción alcanzará a 1,5 millones de vehículos, lo que se traducirá en un alivio directo sobre los propietarios de unidades de gama media y baja. Desde el Ejecutivo remarcan que el beneficio apunta a una franja que sufrió fuerte deterioro del ingreso real.

• Inmobiliario: sin cuotas adicionales y baja real del impuesto

El 100% de los propietarios quedará exento de pagos extra. Además, según estimaciones técnicas, debido al esquema de actualización nominal y la inflación proyectada, la carga tributaria real del Inmobiliario caerá en 2026.

El oficialismo definió la ley fiscal como “un esquema ordenado, progresivo y responsable”, orientado a acompañar la recuperación económica sin sacrificar recaudación esencial para servicios y obras.

Aporte a los municipios

Durante el debate, el senador Marcelo Feliú subrayó que la aprobación del paquete presupuestario y del financiamiento asociado asegura “la viabilidad plena de la ejecución del plan de Gobierno”, al tiempo que ratifica los aportes previstos para los 135 municipios de la provincia.

La coordinación financiera con los gobiernos locales será clave, especialmente en áreas sensibles como infraestructura urbana, mantenimiento escolar, seguridad ciudadana y salud.

Finalmente, vale consignar que en la misma sesión, el Senado aprobó la designación de Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación, un área estratégica que en el Presupuesto 2026 mantiene un lugar central tanto por su volumen de recursos asignados como por su impacto territorial.

