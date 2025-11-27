La Legislatura bonaerense sesionaba por el Presupuesto y la ley Fiscal, pero aplazó el tratamiento del endeudamiento

La Legislatura bonaerense se encontraba sesionando por el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal que mandó el gobernador Axel Kicillof este miércoles 26 de noviembre por la noche, cuando se decidió tomar un cuarto intermedio hasta el próximo viernes a las 10, por el proyecto de endeudamiento.

El endeudamiento se encontraría bloqueado por la manera de instrumentar los fondos garantizados a los municipios a partir de la coparticipación del 8%, informaron en off a PERFIL. Si la discusión sobre financiamiento se prolonga y pasa a la semana que viene, ya seria en sesiones extraordinarias, pero con la actual conformación de las Cámaras.

Por otra parte, fuentes legislativas le dijeron a la agencia Noticias Argentinas que la ley de leyes y la impositiva pueden ser aprobadas con mayoría simple, pero sectores de la oposición, como el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica votarán en contra.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

PBA aplicará una alícuota del 9% de ingresos brutos: “Podría impactar en las rentas de títulos públicos que tienen en cartera los bancos”

Axel Kicillof

La realidad es que, con el aplazamiento del proyecto de financiamiento, el oficialismo consiguió más tiempo para negociar con la oposición por sitios en el directorio del Banco Provincia (y también otros organismos públicos); además, le permitirá seguir las conversaciones con los intendentes por los fondos para hacer obra pública en los municipios.

Si la Cámara Baja logra su objetivo en esta sesión, el Senado bonaerense podría tratar en espejo las iniciativas que mandó Kicillof. Es importante recordar que la convocatoria en la Cámara Alta bonaerense era a las 19 horas, pero todo dependerá de lo que ocurra en Diputados.

En este contexto, Matías Ranzini, titular del bloque del PRO en Diputados bonaerenses, adelantó que él y sus compañeros votarán en contra de la Ley Fiscal que envió el gobernador a la Legislatura.

La Libertad Avanza impidió que la oposición abra el Congreso por última vez y se prepara para las sesiones extraordinarias

“El kirchnerismo quiere imponer la eliminación de la exención a ingresos brutos a operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables en su Ley Impositiva en PBA. Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva, el bolsillo de los que quieren invertir. Desde el Bloque Pro asumimos la posición de rechazo ante esta iniciativa del gobierno de Kicillof”, escribió el legislador en su cuenta oficial de X.

El proyecto de Matias Ranzini

Las tres leyes claves que necesita Axel Kicillof

El gobernador de Buenos Aires quiere que se apruebe el Presupuesto Bonaerense 2026, la Ley Impositiva y el Financiamiento. Lo más importante para el mandatario es conseguir permiso para tomar deuda por hasta 3.034 millones, porque necesita ese dinero para abonar los vencimientos de la deuda pública de marzo y septiembre, y para darle los fondos que necesitan los 135 municipios.

En su negociación con los intendentes, Kicillof les garantizó un monto para sus municipios en el artículo 3 del proyecto de endeudamiento, donde se afirma que se creará el “Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal” que será el 8% de la deuda que consiga colocar la administración del actual gobernador.

Por su parte, el proyecto de financiamiento tiene una solicitud de deuda por hasta 1.045 millones de dólares y otra por hasta 1.990 millones de dólares. También incluye una emisión de letras por 250 millones de dólares; y dos autorizaciones a compañías estatales: una para AUBASA por hasta 250 millones de dólares; y otra para Centrales de la Costa, por hasta 150 millones de dólares.

HM/DCQ