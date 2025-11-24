Kicillof propone a Flavia Terigi como nueva ministra de Educación tras la renuncia de Sileoni

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof enviará este miércoles a la Legislatura bonaerense el pliego para designar a Flavia Terigi al frente de la Dirección General de Cultura y Educación, en reemplazo de Alberto Sileoni, quien renunció por “razones personales”, según confirmó el Gobierno provincial. En un comunicado, Sileoni agradeció al mandatario “la oportunidad y el honor” de conducir el sistema educativo de la provincia y valoró la decisión política de “colocar a la educación en el centro de la gestión”.

En su despedida, subrayó como ejes de su paso por el Ministerio las “transformaciones curriculares, la presencia territorial, la cercanía con las escuelas y el desarrollo de la infraestructura”, y aseguró que continuará acompañando a Kicillof “desde otros espacios”. También destacó con orgullo a toda la comunidad educativa —estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, gremios y familias— por su trabajo sostenido en estos años.

Flavia Terigi es pedagoga formada en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales por FLACSO y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. También es docente de Enseñanza Primaria y profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Desde agosto de 2022 se desempeña como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y forma parte del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional para asesorar sobre políticas educativas, donde representa al campo académico.

Con el envío del pliego a la Legislatura, el Gobierno bonaerense buscará oficializar en las próximas horas un recambio que vuelve a poner el foco en la centralidad de la política educativa dentro del gabinete de Kicillof.

