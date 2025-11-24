Julio Martínez y Oscar Aguad, exministros de Defensa durante el gobierno de Mauricio Macri, respaldaron hoy la designación de Carlos Presti y coincidieron en que debe solicitar su retiro de las Fuerzas Armadas antes de asumir como titular de la cartera en el Poder Ejecutivo. Asignado al cargo de jefe del Estado Mayor General del Ejército en enero de 2024 por decreto presidencial, fue promovido a general de brigada en 2021 y ejerció ese puesto hasta su nombramiento.

Según explicó Martínez en declaraciones radiales, la llegada de un militar a la cartera no representa un riesgo para la institucionalidad: “Después de más de 40 años de democracia, tenemos fuerzas armadas consolidadas, con control civil y subordinadas al poder político, a las leyes, a la Constitución y a la voluntad popular”, afirmó. Además, rechazó las críticas hacia la familia de Presti y remarcó que su nombramiento se basa en méritos propios.

Fue designado para reemplazar a Luis Petri, quien dejó el cargo para asumir como diputado nacional

A su vez, ejemplificó la importancia de regularizar la carrera de los militares en cargos políticos con un caso de su gestión: “Cuando llegué al Ministerio había un caso que estaba en absoluta irregularidad, el de Sergio Berni. Fue senador, ocupó varios cargos y aún estaba bajo bandera en el Ejército. Lo pasamos al retiro. Eso no es normal”, recordó.

El exministro radical destacó que Presti pertenece a una generación de militares formada íntegramente en democracia: “Cuando ocurrió el golpe militar en 1976, tenía 10 años. Cuando volvió la democracia en 1983, tenía 17. Él, al igual que todas las Fuerzas Armadas actuales, no tuvo participación en la dictadura ni fue cómplice de ningún hecho”, afirmó.

Sobre los cuestionamientos por el pasado de sus familiares, Martínez pidió prudencia y recordó que su padre, Carlos Roque, fue comandante del Regimiento 7 de Infantería de La Plata durante el proceso militar, pero advirtió que juzgar a alguien por “portación de apellido” es injusto. “Juzgar por apellido lo hicieron los nazis y también el kirchnerismo, que privó de ascenso a militares intachables por tener un familiar vinculado a la dictadura”, señaló.

La llegada de Presti representa una continuidad y un cambio en la gestión de Defensa bajo el gobierno de Javier Milei

Martínez también destacó la trayectoria intachable de Presti y sugirió que, al asumir, se ocupe de urgencias de las Fuerzas Armadas, como la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y la modernización del armamento: “Tener aviones supersónicos, misiles, radares adecuados y drones es fundamental".

Por último, el exministro advirtió sobre los riesgos de que futuros gobiernos puedan colocar militares alineados con su ideología. “Esos riesgos siempre existen. Un ministro está a tiro de decreto y si desvía lo pueden sacar en un minuto, si no hay otro mecanismo para eso”, concluyó.

Oscar Aguad calificó de “audaz” el nombramiento

Oscar Aguad, también exministro de Defensa durante el gobierno de Mauricio Macri, calificó como una “medida audaz” la decisión del presidente Javier Milei de designar al jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Presti, como titular de la cartera de Defensa. Aguad señaló: “Es toda una sorpresa” y se preguntó si “romper esta regla es beneficioso para el país”.

Según declaró en Radio Rivadavia ayer, existen diferencias claras entre la política de Defensa y la administración del aparato militar: “Una cosa es la política de defensa y otra la administración del instrumento militar, son dos roles distintos. ¿Cómo hacer para que confundan en una sola persona? No lo sé”, afirmó. Además recordó que Presti, como teniente general, mantiene la máxima jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas, lo que podría diluir el rol de comandante en jefe.

Aguad destacó que la política de Defensa es política y expresó su desacuerdo con que un militar ocupe la cartera, por eso, propuso actualizar la ley de Defensa, actualmente vigente desde el gobierno de Raúl Alfonsín. “Sin políticas de largo plazo, no hay posibilidades de que el país avance, se desarrolle y mejore el estado de la nación. La diferencia ideológica entre presidentes ha retrasado estas políticas. Si cada gobierno cambia su estrategia, estamos liquidados”, afirmó.

Sobre la influencia que la designación de Presti podría tener en la Marina y la Fuerza Aérea, consideró que no sería un problema, siempre que se implementen políticas equitativas para cada fuerza: “Las políticas de defensa inciden en el equipamiento, pero es necesario tener una visión amplia y coordinada”, señaló. Además, advirtió que existen roles confusos entre seguridad interior y exterior, citando el ejemplo del combate al terrorismo y al narcotráfico: “Todo eso requiere legislación nueva que evite confusiones y permita un funcionamiento claro de las fuerzas”, concluyó.

El diputado nacional libertario por la provincia de Mendoza celebró hoy la designación de Carlos Alberto Presti como próximo ministro de Defensa, cargo que asumirá formalmente el 10 de diciembre: “Hay un cambio de paradigma y nos sentimos orgullosos del presente y pasado de nuestras Fuerzas Armadas. La decisión del Presidente me parece más que acertada y va en la línea de respaldar a las fuerzas”, afirmó Petri antes de jurar como legislador.

Según explicó la llegada de Presti al Ministerio representa un giro en la política de Defensa, alejándose de la estrategia aplicada entre 2003 y 2023, centrada en juzgar crímenes de la dictadura, revisar el accionar militar y construir una narrativa estatal basada en memoria, verdad y justicia. “En diciembre rompíamos también con una tradición: poner civiles al frente de la Secretaría de Asuntos Militares. Designaba al jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, y luego al coronel Rosa Garay. Esto va en el mismo sentido”, aseveró, al tiempo que aseguró que Presti “va a tener una gestión exitosa”.

Petri valoró que Presti es un militar con una enorme trayectoria, gran capacidad y profesionalismo

El Gobierno destacó que, por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con experiencia militar plena y llegada al máximo rango estará al frente del Ministerio encargado de la defensa nacional. Allí, también se anunció también la designación de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad, en reemplazo de la senadora Patricia Bullrich.

Acto seguido, Petri felicitó públicamente al nuevo ministro: “Reconforta saber que quien fue nuestro jefe del Ejército ahora continúe como futuro ministro de Defensa”. Y agregó: “Sé que va a tener una gestión destacada y exitosa porque, como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria”.

