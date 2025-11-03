Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete con la presencia de Adorni y Santilli

El presidente Javier Milei encabezaba esta mañana una reunión junto al nuevo Gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada.

Durante el primer intercambio se debatirá la agenda legislativa del mes, con especial dedicación en el Presupuesto 2026, y podría dar inicio con un reconocimiento a los exfuncionarios por su desempeño.

Esta mañana, se dan cita alrededor de la ovalada mesa del salón Eva Perón, el libertario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

También están presentes Karina Milei ( Secretaría General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Secretaría Legal y Técnica). Además, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. El único ausente con aviso es Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación) con agenda en Madrid.

En desarrollo