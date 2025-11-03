El ahora nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió ante las críticas del expresidente Mauricio Macri, quien cuestionó su designación en reemplazo de Guillermo Francos, dijo que la decisión fue "desacertada" y argumentó que no cuenta con la experiencia necesaria para afrontar el cargo.

"Creo que el presidente Macri tiene derecho de opinar lo que quiera sobre quien quiera, es parte de la libertad de cada uno. Tal vez le jugó una mala pasada el sentimiento de nostalgia de otros tiempos", expresó en diálogo con Luis Majul en el programa La Cornisa en LN+.

Manuel Adorni habló sobre Guillermo Francos: "Había un ciclo cumplido"

"Primero, el equipo de ministros y el jefe de Gabinete lo elige el presidente de la Nación, como él en su momento eligió a Marcos Peña y eligió un equipo de Gobierno que lo llevó a donde lo llevó, un gobierno que terminó con serios problemas en lo económico y el regreso del kirchnerismo", aclaró luego sobre las declaraciones del líder del PRO.

Adorni también embistió contra el exmandatario acusándolo de poner "en compromiso" a Horacio Marín, presidente de YPF, luego de que lo sugiriera como opción para el cargo. "El deseo de toda su vida fue ser presidente de YPF y sacarla adelante. Decir eso es no conocer bien sus deseos. Marín me llamó, consternado por la situación en la que se vio envuelta. Es algo triste", agregó.

"Si fuese por la experiencia, el presidente (Javier) Milei no podría estar ejerciendo la Presidencia de la Nación, porque nunca había ejercido la presidencia, o tendría que venir a ejercer Cristina Fernández de Kirchner, una persona con mucha experiencia en el Ejecutivo. Me parece que es bastante injusto, pero creo que le jugó una mala pasada el recuerdo o la nostalgia de cuando era presidente", añadió.

"Tengo la ventaja de tener el fino de todos los ministerios y de tener una excelente relación con todos los ministros y equipos de trabajos de los ministerios. Tengo bien en claro las funciones del primero al último del Estado, se el estado de avance de todo y sé lo que al presidente le interesa y a lo que le quiere poner velocidad", sostuvo.

El nuevo jefe de Gabinete del Gobierno de Milei reconoció que "la coordinación diaria entre los ministros no es una tarea sencilla". "La instrucción del presidente es trabajar todos juntos, lograr las reformas, lograr las modificaciones y lograr los cambios que queremos a partir de ahora", remarcó.

"Si conoces a Manuel sabes que conoce toda la gestión, tiene toda la película de lo que pasa. Además es una persona formada, tiene una formación de alta calidad. Me parece que opina sin conocerlo, lo debería conocer más para opinar", añadió Patricia Bullrich, quien estaba en el piso, en defensa al actual vocero presidencial.

Mauricio Macri cuestionó a Adorni como nuevo jefe de Gabinete: "Es una decisión desacertada"

Adorni también se defendió de las críticas que cayeron sobre él y Diego Santilli, de parte de quienes alegan que ambos tuvieron candidaturas testimoniales a la Legislatura porteña y al cuerpo de Diputados de la provincia de Buenos Aires y negó las acusaciones.

"Todos los que pertenecemos a La Libertad Avanza pensamos que las testimoniales son un fraude al electorado. Pero la testimonial es cuando te presentas como candidato sabiendo que no vas a asumir y ya teniendo un destino a dónde ir. No fue el caso de Diego Santilli y tampoco mi caso", aseguró.

En defensa propia y de Santilli, concluyó: "Ante el llamado del presidente para colaborar en determinado lugar, uno se debe al presidente. Testimonial no es no asumir. Testimonial es cuando estafas al electorado poniéndote en una boleta, haciendo que la gente te elija, sabiendo que los estás engañando y vas a asumir en otro puesto".

