El expresidente Mauricio Macri rompió el silencio tras la reunión que mantuvo con Javier Milei en la Quinta de Olivos y cuestionó con dureza la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, quien presentó su renuncia esta semana.

El máximo referente del PRO publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de X, donde dio detalles del encuentro de ayer: “Fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”.

A continuación, habló de la renuncia del jefe de Gabinete y cuestionó duramente al Gobierno: “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”.

El exmandatario reveló que existía la posibilidad de nombrar a “otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa”.

En ese punto, recordó que “el jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia”, y consideró que “a esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”.

Macri además señaló que Argentina tiene un gran futuro por delante, si sabe aprovecharlo: “Tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”.

El máximo referente del PRO cerró su mensaje aclarando que no le interesa sacar un rédito personal de su encuentro con Milei: “Como el presidente ha dicho públicamente, no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”.

