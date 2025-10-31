Renunció Guillermo Francos: así se reacomoda el Gabinete de Javier Milei

En el programa “QR!” de Bravo TV, se confirmó la renuncia de Guillermo Francos, ex jefe de gabinete del Gobierno de Javier Milei. La periodista Verónica Benaim recordó que Francos estaba en salida casi desde el inicio del gobierno y que su renuncia se consolidó luego de un encuentro con gobernadores.

Francos presentó su renuncia al presidente alegando que quería que el gobierno pudiera afrontar sin condicionamientos la etapa post-electoral. Según Benaim, se trata de un proceso de desgaste prolongado, donde Francos siempre intentó construir puentes con los gobernadores, aunque en varias ocasiones sus gestiones fueron desautorizadas desde Casa Rosada.

El conductor Pablo Caruso destacó que, aunque existían rumores constantes sobre la salida de Francos, la decisión final fue del propio jefe de gabinete, y no un desplazamiento acordado desde el Ejecutivo.

“Recordemos que Francos viene de salida casi desde que comenzó el gobierno de Milei, y los rumores sobre su permanencia eran reiterativos”, señaló Benaim.

Un reacomodamiento estratégico del Gabinete

Tras la renuncia de Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, cercano a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, asumirá su rol como jefe de gabinete, cumpliendo además funciones de vocero del gobierno, en un esquema similar al que tuvieron Aníbal Fernández y Jorge Capitanich durante gobiernos anteriores.

Por su parte, Santiago Caputo, asesor estrella de la Casa Rosada, consolidará un rol clave en un “superministerio” que abarcará áreas como Transporte y Obra Pública, manteniendo un diálogo constante con los gobernadores, especialmente en provincias donde el apoyo político del gobierno es más débil.

Más salidas libertarias: Lisandro Catalán deja el Ministerio del Interior

Benaim destacó que Caputo ya había venido trabajando discretamente con los gobernadores desde el inicio de la gestión, lo que le permite ahora asumir un rol público y estratégico dentro del Gabinete.

Reunión con Mauricio Macri y la dinámica política

El día de la renuncia de Francos coincidió con un encuentro entre el expresidente Mauricio Macri y el actual mandatario en Olivos, donde Macri salió sin hacer declaraciones a la prensa y con una actitud distante, según relataron los cronistas del programa.

La salida de Francos se da en un momento de reacomodamiento político tras las elecciones legislativas nacionales y con un escenario económico que, aunque con cierta estabilidad financiera, requiere diálogo constante con gobernadores y manejo de recursos clave.

Además, el Congreso de la Nación ya muestra señales de recambio legislativo, con movimientos estratégicos en bloques del PRO y de La Libertad Avanza, lo que refuerza la posición del gobierno en la nueva etapa política.

