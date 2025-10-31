Schneider participó en la cumbre de Milei con gobernadores para debatir las reformas y el Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei encabezó este jueves en la Casa Rosada una nueva cumbre federal con gobernadores, en la que se abordaron los lineamientos del Presupuesto 2026 y las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional. En representación del Chaco participó la vicegobernadora Silvana Schneider, quien asistió en lugar del gobernador Leandro Zdero, ocupado en compromisos oficiales en la provincia.

La reunión comenzó pasadas las 17 en el Salón Eva Perón, y contó con la presencia de los principales ministros del Gabinete nacional, entre ellos Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete), Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación), además de otros funcionarios claves del Ejecutivo.

Reformas y presupuesto en el centro del debate

Durante el encuentro, Milei reiteró su objetivo de profundizar las reformas laboral y tributaria, consideradas pilares para su programa de desregulación económica y generación de empleo. También se evaluaron ajustes al Presupuesto 2026, con la posibilidad de incrementar la inversión en infraestructura provincial si se modera el superávit fiscal previsto para el próximo año.

Fuentes oficiales destacaron que el Gobierno busca recomponer el diálogo con las provincias y garantizar el acompañamiento político necesario para aprobar el paquete de reformas en el Congreso. "El objetivo es alinear esfuerzos para sostener el orden fiscal y, al mismo tiempo, dar respuestas concretas en materia de crecimiento y desarrollo regional”, señalaron desde la Jefatura de Gabinete.

Una nueva etapa de diálogo

Desde el entorno provincial remarcaron la relevancia de la participación chaqueña en este tipo de convocatorias. La secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño, había adelantado que la vicegobernadora representaría a la provincia “con una mirada federal y constructiva”. "El gobernador tenía compromisos asumidos, pero estaremos muy bien representados por quien también será nuestra voz en el Senado”, había afirmado.

La funcionaria insistió en la necesidad de “construir consensos más allá de los colores políticos” y de mantener una relación institucional fluida entre Nación y las provincias.

“Podemos tener distintas ideas, pero el bien común y sacar adelante a la Argentina y al Chaco deben ser el objetivo de todos”, subrayó.

Gobernadores presentes y ausentes

A la reunión asistieron veinte mandatarios provinciales, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

En cambio, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja) se ausentaron del cónclave.