Mientras el jefe de Estado cenaba con Macri en Olivos, renunciaron Francos y Catalán

“Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso”. Con esa frase, y en medio de la cena entre Javier Milei y Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, decidió comunicar su renuncia. Será reemplazado por Manuel Adorni, el vocero presidencial y legislador porteño electo. El expresidente entró a la residencia presidencial a las 19.55 y la aceleración de los cambios comenzaron a concretarse una hora después. Francos formalizó su partida luego de las 21.10 y pocos minutos despuès Lisandro Catalán, hombre de confianza de Francos, dio un paso al costado en el fugaz cargo como ministro del Interior.

Las renuncias y la arquitectura del nuevo gabinete forman parte de un acuerdo entre la secretaria general Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, dos partes del triangulo de hierro que reporta al Presidente y que agudizó sus internas desde las elecciones del domingo pasado. Al cierre de esta edición distintas fuentes oficiales consultadas por PERFIL no confirmaron si finalmente ingresará al gabinete como nuevo ministro de gobierno y estrategia comunicacional, tal como circuló con fuerza en las últimas horas. El puesto incluiría el control de las empresas públicas que dependen de la jefatura de Gabinete, como Correo Argentino.

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, escribió Francos. A esa hora el exmandatario y el jefe del Ejecutivo cenaban milanesas acompañadas con ensaladas, agua y gaseosa light.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”, reivindicó.

Ese texto salió en forma coordinada con un comunicado de la Oficina de la Presidencia, que ratificó el cambio del ministro coordinador por Adorni. Catalán, mano derecha de Francos, también decidió partir de la administración libertaria en una jornada que estuvo marcada por el encuentro entre Milei y Macri. Todo estuvo precedido por ruidos pero también por señales de concordancia. La cena comenzó después de las 20, antes de las renuncias, y terminó poco después de las 21.40.

Cerca de Macri aclararon ante este medio que “Mauricio no fue para hacer planteos”. En la Rosada sólo habían alimentado buenas expectativas, en línea con lo que dijo Milei en la previa. El economista dijo que el ex mandatario “nunca le pidió nada” y que solo le dio consejos, algunos de los cuales tomó y otros desechó.

La baja de decibeles y los mensajes en señal de paz aparecieron tras la tensión en grandes proporciones que se generó luego de las declaraciones de Macri, que algunos funcionarios calificaron de “incendiarias” y “sin sentido”. La referencia está basada en la batería de declaraciones que el expresidente de Boca lanzó en un seminario en Chile el jueves. Allí, suelto de cuerpo, dijo que el espacio amarillo tendrá candidato a presidente en 2027, cuestionó al Gobierno nacional por falta de “músculo de gestión” y destacó que su partido tiene 400 dirigentes dispuestos a incorporarse a la administración libertaria. Distintas alas del Gobierno contestaron con dureza ese diagnóstico y así fue la previa de la cena de anoche, cruzada por el portazo de Francos junto a Cataán, frente a un Caputo que busca capitalizar el enroque. “El proceso del cambio no se implora ni se teme, se impulsa con decisión, porque quien duda queda atrapado en el pasado que pretende superar”, escribio el estratega después de las renuncias.

Antes de la cena y las salidas repentinas, otros cuadros libertarios interpretaron que Macri trató de condicionar al Gobierno y mostrar una fortaleza que “claramente” no tiene. En esa línea, recordaron que ni siquiera tiene ascendencia absoluta en el bloque de diputados amarillos. Hubo una dosis de certeza en ese concepto: el espacio se terminó resquebrajando ayer con la estampida de aquellos legisladores que responden a Patricia Bullrich, con Damián Arabia y Sabrina Ajmechet, hacia LLA. Fuentes libertarias anticipan ante PERFIL que habrá más pases desde el lado amarillo al violeta en las próximas semanas.

Macri se fue de Olivos sin hacer declaraciones, pero su visita quedó empañada el comienzo de los cambios en el elenco presidencial. Los dos cargos que quedaron vacantes aceleraron la serie de cambios ministeriales que Milei había dicho que postergaría. Así como quedan dudas sobre el futuro de Caputo también se refuerzan las incógnitas sobre el diàlogo de los hermanos Milei con Macri.

Se rompió el bloque PRO en Diputados

El bloque del PRO en la Cámara baja, tal como preveían fuentes libertarias, se partió. Porque siete legisladores, todos cercanos a Patricia Bullrich, rompieron y confirmaron que se sumarán a La Libertad Avanza. Fue el punto final de una interna entre la ministra de Seguridad y Mauricio Macri y estalló apenas terminadas las elecciones y en la previa del encuentro entre el ex mandatario amarillo y el jefe de Estado. Los que firmaron su pase a LLA fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda. La decisión, desde ya, cuenta con el aval directo de Bullrich y anticipada por Arabia ante los suyos, señalando que en la práctica ya estaban trabajando dentro del espacio de color violeta. La convivencia entre el bullrichismo y Macri se había tornado imposible, dijeron desde el PRO. De este modo, la fuerza amarilla pierde volumen en la Cámara baja y Milei gana músculo político justo cuando busca ampliar su base de sustentación parlamentaria para avanzar con reformas de envergadura y sancionar el Presupuesto 2026.