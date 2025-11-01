Paradojas libertarias: Macri cenaba con Milei en Olivos mientras se iban Francos y Catalán

El presidente Javier Milei se reunió este 31 de octubre en la Residencia de Olivos con Mauricio Macri, pero la reunión, que se imaginaba en el marco de la busqueda de consensos que el Gobierno prometió en esta etapa poselectoral, se vio signada porque al mismo tiempo de esa cita en Olivos, anunciaban sus renuncias en redes sociales el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro del Interior Lisandro Catalán.

Asimismo, había sido conmocionante en la interna del macrismo, el anuncio en horas de la tarde de que 7 diputados de esa bancada, que responden a Patricia Bullrich, dejaban el partido amarillo para sumarse a La Libertad Avanza.

Con semejante contexto, queda ver si entonces Macri consiguió llevarse de Olivos la promesa de que alguno de sus exfuncionarios se incorporará al gobierno de Javier Milei, una tarea en la que trabajó sin éxito en los últimos dos años, generalmente recibiendo como respuestas ataques y ninguneos.

Macri llegó a Olivos a las 19:30 horas, a través del túnel que se encuentra en Avenida Libertador. Ya había adelantado que haría comentarios sobre la gestión libertaria, en tanto que el objetivo de Milei apuntaba a confirmar el apoyo del PRO en el Congreso para lograr las reformas impositivas, laborales y del Código Penal, que ya planteó el pasado jueves en la reunión que tuvo con los gobernadores. Como no se difundieron detalles oficiales sobre la reunión, poco se sabe entonces del resultado de esa cena, que se supone tuvo el mismo menú de milanesas que las anteriores.

En una entrevista reciente, Milei habló sobre las charlas previas que tuvo con Macri, reconociendo: “Me ha hecho sugerencias, y yo entiendo que en la dinámica de hoy, hay cosas que me gustaría que funcionen mejor”. Por su parte, antes del encuentro de este viernes, el líder del PRO adelantó en una reunión en Chile que su partido "tendrá candidato propio para las elecciones presidenciales del 2027", una frase que provocó malestar en Casa Rosada, sumando en consecuencia tro motivo de tensión en la cena de anoche.

Diputados del PRO que se sumaron a LLA

Este viernes, siete diputados que responden a Patricia Bullrich anunciaron que dejaban el bloque del PRO para sumarse a La Libertad Avanza. Se trata de Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmechet, Patricia Vázquez, Silvana Giudici, María Luisa González Estevarena y Carlos Almena.

Esta decisión cuenta con el apoyo de la ministra de Seguridad que está enojada con Macri por lo que considera graves “errores estratégicos”, como expulsar a Arabia del partido y no apoyar a sus candidatos en la campaña porteña. "Me siguen a mí y al proyecto de país, no los conduce Mauricio Macri", remarca la funcionaria en la intimidad. .

Las declaraciones de Macri en Chile marcándole la cancha a Milei

Invitado al seminario “Puentes: Dialogar para Construir” del banco BICE, Macri habló del encuentro que tendría con Milei este viernes: “Me invitó de vuelta a comer unas milanesas. Volveremos a hablar, él acepta que yo le diga lo que pienso. Se retuerce un poco en la silla, pero se la ha bancado. Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil que en la vida te den dos oportunidades y él las ha tenido. Entonces, alguna estrella tiene este hombre”.

A continuación, afirmó que el triunfo de La Libertad Avanza en las últimas elecciones se debió a su buena gestión económica y a la ayuda económica que recibió de Donald Trump: “La combinación de esas dos cosas rompieron los esquemas de lo que todo el mundo esperaba. Lo más importante es que ya hay un 40% muy sólido que sabe que el rumbo es hacia la integración con el mundo”.

Y aprovechó para mandarle un mensaje muy directo a Milei: “Ahora nuestro Presidente tiene que entender que tiene otra oportunidad enorme en términos de mejorar el equipo que implementa el cambio. Cuando estás en minoría hay que negociar cada cosa. Es un aprendizaje y cuando uno lo logra de esa manera tiene más consensos y estabilidad”.

