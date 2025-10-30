A horas de volver a verse con Javier Milei en la Quinta de Olivos, Mauricio Macri envió un mensaje nítido hacia la Casa Rosada y hacia su propia tropa: el PRO buscará tener un candidato presidencial propio en 2027. Lo dijo durante su exposición en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile, en donde reforzó la idea de acompañar el rumbo económico del Gobierno, pero dejó en claro que su espacio no resigna ambiciones.

“El PRO está más vivo que nunca y tendrá su propio candidato en 2027”, aseguró el exmandatario, y añadió que el partido cuenta con “400 dirigentes” preparados para competir. A la vez, insistió en que hoy la prioridad es respaldar las reformas oficiales: “Las ideas que impulsa el señor Milei son las correctas”, señaló.

Mauricio Macri, en el BICE Corp Chile

Macri repasó la estrategia que selló la alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en las legislativas y destacó que el acompañamiento se sostuvo “a pesar de los destratos” del oficialismo. “Se discutió si LLA mataba al PRO. Esa discusión fortaleció al PRO”, planteó.

En paralelo, mencionó que parte del electorado libertario reclamó una moderación del estilo presidencial. “Mucha gente dijo: ‘Voy a poner el voto, aunque me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente’. Y él escuchó ese mensaje”, sostuvo.

Reunión en Olivos y reclamos internos

La cena prevista para este viernes será la tercera foto entre ambos tras más de un año sin contacto. El exjefe de Estado ya había planteado críticas por la falta de resultados en materia de reducción del Estado. “Dos años con un mandato amplísimo y no cerramos ninguna de las empresas que inventó el populismo; son más de cuarenta”, remarcó Macri sobre sus diálogos recientes.

Según relató, Milei lo volvió a invitar “a comer milanesas” y aseguró que el Presidente acepta escuchar sus planteos. “Ahora hay que ver si aprovecha esta oportunidad, porque es difícil tener dos en la vida”, afirmó.

De cara al escenario que se abre hacia 2027, Macri insistió en la necesidad de que el Gobierno amplíe su base. Estimó que Milei cuenta con “un 40% muy sólido” y evaluó que deberá profundizar reformas para consolidar su programa económico: reducción del gasto, baja de impuestos, apertura económica y privatizaciones. El PRO mantendrá su respaldo, aunque ya trabaja para volver a la cancha con candidato propio.

