Mauricio Macri visitará a Milei en Olivos y podría sumar figuras del PRO al nuevo Gabinete

El presidente Javier Milei se reunirá con Mauricio Macri el próximo viernes 31 de octubre en la Quinta de Olivos. Podrían participar del encuentro Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Esto ocurrirá un día después que el mandatario sea visitado por, al menos, 15 gobernadores, para estudiar las reformas que quiere llevar adelante en el Congreso.

Según la información dada por La Nación, todavía no se definió si el encuentro será durante el almuerzo o la cena. El máximo referente del PRO iría solo a Olivos. “Como viene haciendo, Mauricio (Macri) le va a decir lo que él piensa de la gestión y después va a escuchar que tiene él (por Milei) para decirle”, le remarcó un hombre muy cercano al expresidente al medio antes citado, y agregó que en el encuentro podrían aparecer nombres del PRO como posibles integrantes del nuevo Gabinete. Sin embargo, desde el macrismo señalan que el encuentro no está planteado en esos términos, y detallan que fue Milei quien llamó a Macri para expresarle su agradecimiento por el apoyo que le dio durante la última campaña legislativa, aprovechando la ocasión para invitarlo a Olivos.

En Chile, durante el seminario “Puentes: Dialogar para Construir” del banco BICE, que se realizó este jueves 29 de octubre, Macri confirmó que había sido convocado por el presidente: “Me invitó de vuelta a comer unas milanesas. Volveremos a hablar, él acepta que yo le diga lo que pienso. Se retuerce un poco en la silla, pero se la ha bancado. Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil que en la vida te den dos oportunidades, ¿no?, y él las ha tenido. Entonces, alguna estrella tiene este hombre porque parecía que el kirchnerismo ya había sacado el helicóptero famoso para que se vaya”.

Y luego afirmó que el triunfo de La Libertad Avanza en las últimas elecciones se debió a la gestión económica del gobierno y la ayuda financiera que recibió del presidente estadounidense Donald Trump: “La combinación de esas dos cosas rompieron los esquemas de lo que todo el mundo esperaba. Lo más importante es que ya hay un 40% muy sólido que sabe que el rumbo es hacia la integración con el mundo. Ahora nuestro Presidente tiene que entender que tiene otra oportunidad enorme en términos de mejorar el equipo que implementa el cambio”.

Macri también señaló la importancia de crear consensos y evitar la confrontación innecesaria: “Cuando estás en minoría hay que negociar cada cosa. Es una dinámica, es un aprendizaje y cuando uno lo logra de esa manera tiene más consensos y más estabilidad y funciona”.

El mensaje de Mauricio Macri el día de las elecciones

El 26 de octubre, tras conocerse la victoria de La Libertad Avanza, el referente del PRO escribió un mensaje en su cuenta oficial de X, donde habló de aprovechar el apoyo de los votantes para generar cambios.

“Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, escribió el expresidente.

