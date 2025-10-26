"Sabe mi número, si necesita algo me va a llamar", afirmó Mauricio Macri sobre Milei tras votar en CABA

El expresidente Mauricio Macri emitió su votó en un colegio de la Ciudad de Buenos Aires y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de optimismo y reflexión a los ciudadanos, destacando la importancia de participar activamente sin caer en la dicotomía entre continuidad y pasado.

Mauricio Macri se fotografió con los candidatos del PRO en CABA y Buenos Aires: "Tienen todo mi apoyo"

“Él sabe mi número. Si necesita algo, me va a llamar”, afirmó Mauricio Macri en diálogo con la prensa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Es un buen momento para volver a renovar la esperanza, participar y realmente acercarse a votar”, expresó ante la prensa. En este sentido, consideró que el eje del debate político debe centrarse en “aplicar sentido común a las cosas que están pasando”, por encima de los enfrentamientos partidarios.

Macri sostuvo que el Gobierno debe avanzar en cambios estructurales para reforzar su equipo y mejorar la gobernabilidad, en línea con la demanda social de estabilidad y crecimiento. “Espero que el gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo y la gobernabilidad. Es lo que el país necesita para poder crecer”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de colaborar con la actual gestión, aseguró que está “a disposición para contribuir a la gobernabilidad y al cambio”, aunque aclaró que hasta el momento no mantuvo conversaciones directas con el presidente Javier Milei. “Espero un llamado para poder dialogar sobre acuerdos y consensos que fortalezcan la gestión”, añadió.

Finalmente, se refirió a las expectativas económicas tras los comicios y manifestó su confianza en una reacción moderada del mercado. “Si el gobierno plantea cambios en serio y consolida la gobernabilidad, eso reforzará los esfuerzos por sacar a la Argentina de la crisis que heredó”, concluyó.

MU