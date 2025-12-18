Daniel “Tractorcito” Cabrera, quien integró la banda comandada por Luis “El Gordo” Valor, y está asociado a algunos de los asaltos más resonantes de las décadas del ’80 y ’90, volvió a quedar detenido en las últimas horas. A los 64 años, fue arrestado en la localidad bonaerense de Pilar, acusado de haber participado junto a un cómplice en un asalto cometido el 2 de octubre pasado en Moreno.

Según la investigación, la víctima fue una mujer de 77 años, a quien le robaron 700.000 pesos, 600 dólares y distintos objetos de valor. Además del hecho de robo, a Cabrera y a su presunto cómplice se les imputa un caso de abuso sexual con acceso carnal, una acusación de extrema gravedad que forma parte del expediente judicial en curso.

Durante el allanamiento realizado en el domicilio del acusado, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares, prendas de vestir pertenecientes a la Policía Federal y el vehículo que habría sido utilizado para cometer el asalto. Cabrera cuenta con múltiples condenas previas por robos y una larga trayectoria delictiva que se remonta a fines de la década de 1980.

“Tractorcito” inició su historial criminal con asaltos a bancos y camiones blindados, en el marco de la organización que encabezó Valor y que marcó una época por la violencia y la logística de sus golpes. En 1995, un tribunal porteño lo condenó a 12 años de prisión, pero tres años después protagonizó una de sus fugas más resonantes al escapar del penal de Villa Devoto.

En el año 2000 fue recapturado en Tandil, aunque su permanencia tras las rejas volvió a ser breve: logró huir nuevamente, esta vez del Departamento Central de la Policía Federal, saliendo por la puerta principal junto a otros dos detenidos vinculados al crimen del vicepresidente paraguayo Luis María Argaña.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Clarín, la detención reciente fue posible gracias al trabajo del Registro de Capturas de la Fiscalía General del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y a la intervención de los fiscales Federico Soñora y Martín Borgnia, de la UFI N° 4. El fiscal general del departamento judicial es Lucas Oyhanarte y el responsable del Registro de Capturas es el ayudante fiscal Ernesto Pérez.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras la Justicia evalúa las responsabilidades penales de los imputados en los hechos que se les atribuyen.

