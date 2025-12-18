La causa de las muertes del reconocido cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fue revelada de manera oficial por las autoridades luego de que su hijo, Nick Reiner, se presentara por primera vez ante la Justicia,acusado por el homicidio de sus padres. En ese contexto, el fiscal del distrito dijo que si el joven es hallado culpable podría ser condenado a prisión sin libertad condicional o a la pena de muerte.

La oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó lo que ya había trascendido en los medios estadounidenses: el director y la fotógrafa murieron a causa de “múltiples heridas por fuerza cortante” provocadas por un cuchillo. La información fue publicada en el sitio web del ente gubernamental, que indicó que sus decesos fueron causados por una tercera persona, ya que ambos presentaban "signos de homicidio".

La policía arresta al hijo de Rob Reiner, Nick, tras hallar muerto al cineasta y a su esposa en su casa

Los registros oficiales señalan que Rob, de 78 años, y Michele, de 70, fallecieron el domingo, el mismo día en que fueron encontrados por su hija Romy (27) en su vivienda de Brentwood. La pareja había asistido junto a Nick el sábado por la noche a una fiesta navideña en la casa del presentador y guionista Conan O'Brien, y diferentes testigos sostuvieron que en un momento padre e hijo mantuvieron una breve pero fuerte discusión.

Este miércoles, el hijo del autor de películas como Cuando Harry conoció a Sally, Cuenta conmigo y Misery se presentó detrás de un vidrio en una breve audiencia judicial, después de haber sido detenido por la Policía el lunes pasado. Permanecerá detenido sin derecho a fianza, y recién podrá ser formalmente imputado el 7 de enero.

Michele Singer y Rob Reiner.

El joven fue acusado del asesinato en primer grado de sus padres. Durante su comparecencia se lo vio vestido con una bata azul de "prevención del suicidio" y estaba esposado, con un grillete en la cintura.

"Hay asuntos muy complejos y serios asociados a este caso", expresó a la salida del tribunal su abogado defensor, Alan Jackson, quien explicó que su cliente no habló porque todavía era muy pronto para hacerlo. "Esto requiere ser examinado, observado y analizado", agregó tras definir las muertes del matrimonio de Hollywood como "una tragedia devastadora".

No descartan la pena de muerte para Nick Reiner

La Fiscalía de Los Ángeles, a cargo del caso, formalizó el martes los dos cargos por homicidio en primer grado contra Nick Reiner, con circunstancias agravantes por tratarse de dos hechos y por el uso de un cuchillo o un arma mortal.

Ante esta situación, el fiscal de distrito Nathan Hochman afirmó que, en caso de ser condenado, el sospechoso podría ser sentenciado a prisión sin derecho a libertad condicional, o incluso a la pena de muerte. Su despacho todavía no se decidió al respecto pero, si bien la pena capital es legal en el estado de California, está bajo moratoria desde 2019 por orden del gobernador Gavin Newsom y se frenaron las ejecuciones.

Michele Singer y Rob Reiner junto a sus hijos Jake, Romy y Nick.

Por otro lado, Hochman prefirió no hacer comentarios sobre si el joven tenía antecedentes de enfermedades mentales, más allá de sus ya admitidos públicamente problemas de adicción. "Si hay evidencia de problemas de salud mental, se presentará ante el tribunal con el detalle específico de lo que la defensa esté buscando", se limitó a decir.

La dolorosa carta de los hijos de Rob y Michele Reiner

“Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”, expusieron Jake y Romy, los otros dos hijos de la pareja, a través de un escrito publicado por la revista People.

Asimismo, agradecieron las muestras de cariño de amigos y familiares, además de otras personas que conocían a sus padres, y pidieron respeto y privacidad para la familia, con el fin de que se moderen las especulaciones sobre el doble crimen. "Nuestros padres sean recordados por la increíble vida que vivieron y el amor que brindaron”, concluyeron.

Nick Reiner vivía de manera intermitente con sus padres, en una casa de huéspedes ubicada dentro del terreno de la lujosa vivienda. Hablaba abiertamente de su batalla contra las drogas, que atravesaba desde su adolescencia. Incluso, basado en su propia experiencia, co escribió en 2015 el guion de la película Being Charlie, que narra la difícil rehabilitación del hijo de un hombre famoso y fue dirigida por su propio padre.

El medio especializado TMZ señaló que, aunque no se conoció la hora exacta de la muerte de Rob y Michele, el ataque habría ocurrido en la madrugada del domingo, antes de que el acusado se registrara en un hotel de Santa Mónica, donde los empleados de limpieza habrían encontrado sangre en el baño y en la cama.

