La cara oculta de Hollywood no solo se limita a producciones alucinantes, películas de alto nivel, premios y lujos. Desde la influencia de una secta homicida hasta la obsesión descontrolada de un fanático, cada caso conduce a un mundo donde la realidad se entrelaza con el horror, dejando cicatrices imborrables en la historia del gigante del entretenimiento donde la realidad supera cualquier guion de película.

Detrás de las luces, se esconden relatos oscuros y escalofriantes, como los impactantes asesinatos de Sharon Tate, Rebecca Schaeffer y Phil Hartman. Estos crímenes han dejado una marca indeleble en la industria del cine, revelando un lado sombrío que a menudo se oculta tras la fachada de la fama y el éxito.

Antes de “Breaking Bad”, el actor que interpretó a Gustavo Fring dijo que planeó su propia muerte por dinero

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sharon Tate: el lugar y el momento equivocado

Era la mañana de un 8 de agosto de 1969 cuando Charles Manson les ordenó a Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel, amantes y esclavas del sectario, asaltar la casa para “acabar con ellos de la manera más horripilante posible”.

Sharon Tate, actriz y esposa de Roman Polanski, el guionista Wojciech Frykowski, y su novia, Abigail Folger, y su amigo Jay Sebring estaban de visita por el 10050 Cielo Drive, Beverly Hills, California, cuando las integrantes de la ‘Familia Manson’ arribaron en la lujosa mansión con bolsas llenas de ropa limpia y cuchillos sumamente afilados. Cabe destacar que Polanski se encontraba en Londres filmando.

Con las líneas telefónicas cortadas, en la medianoche del 9 de agosto, Tex Watson, quien iba armado con un revólver y una cuerda de nylon de trece metros sobre su hombro, mató de cuatro balazos en el pecho a Steven Parent de 18 años, amigo del cuidador de la mansión quien en ese momento salía de la casa.

Roman Polanski y Sharon Tate

Por su parte, las esclavas de Manson cometían una de las masacres más importantes para la industria de Hollywood. Los balazos y puñaladas superaron los cuarenta, según la policía. Tras finalizar el estremecedor acto, sobre una pared y con sangre, escribieron pig (cerdo, en inglés).

Pero eso no fue todo, se dirigieron hasta 3301 de Waverly Drive, la casa de Leno LaBianca, ejecutivo de supermercado, y de Rosemary, su mujer, para asesinarlos de la misma manera que con Tate y sus amigos, a balazos y puñaladas. Según la policía, 41 puñaladas recibió el cuerpo de Rosemary, mientras que fueron 16 las que mataron a Sharon Tate, de 26 años, y a su embarazo de 8 meses.

Aún no se sabe la causa exacta de porqué Manson y sus esclavos llevaron a cabo dichos crímenes atroces. Sin embargo, una versión afirma que la mansión Cielo Drive era del productor musical Terry Melcher, quien habría rechazado a Charles Manson como artista, lo que aumentó su resentimiento y decidió cometer el hecho, a pesar de que el productor no vivía más allí. Aunque no son solo rumores.

Abuso sexual, extorsiones y explotación infantil: 'Quiet on the set' revela el lado más oscuro de Nickelodeon y Dan Schneider

Rebecca Schaeffer y una visita mortal

Con el apoyo de sus padres, la escritora Danna y el psicólogo Benson, Rebecca Schaeffer, de tan solo 16 años, se mudó a Nueva York para cumplir su sueño: ser actriz de Hollywood. Sus comienzos no fueron fáciles, trabajó en un restaurante, fue modelo para diversas producciones mientras que audicionaba para poder cumplir su sueño. Y así fue.

Participó en películas como ‘El fin de la inocencia’, ‘Mi hermana Sam’, ‘Días de radio’ y demás éxitos, sin contar las tapas de revistas, como Seventeen leída por 40 millones de personas en ese entonces, en las que fue protagonista a sus 18 años. Su fama se hizo evidente y con ella vinieron los fanáticos. Entre sus fans se encontraba un desequilibrado mental llamado Robert John Bardo, de 19 años, quién no le perdía pisada a la joven actriz acosándola durante tres largos años.

Entre el prontuario de Bardo se encontraba una niña de 10 años, Samantha Smith, quien se hizo famosa por haber escrito una carta pidiendo la paz mundial al secretario general del partido comunista quien la invitó a Rusia, en un contexto de Guerra Fría. El maniático, de 13 años en ese entonces, se dirigió al estado de Maine para acosarla, pero la policía lo encontró y fue internado en un hospital psiquiátrico.

La niña falleció en un accidente de avión a los 13 años en 1985. Inmediatamente, Bardo se centró en la protagonista de ‘Mi hermana Sam’: Rebecca Schaeffer. “Ella llegó a mi vida en el momento adecuado. Era brillante, bonita, extravagante, su inocencia me impresionó. Se convirtió en una diosa para mí, un ídolo. Desde entonces me convertí en ateo y solo la adoraba a ella”, declararía Bardo tiempo después.

Un santuario en honor a la actriz descansaba en el dormitorio del acosador quien decidió enviarle una carta expresando su admiración con palabras nobles e inocentes que ocultaban las retorcidas y verdaderas intenciones de Bardo. Una foto autografiada por la actriz fue lo que recibió por parte de la asistente de Rebecca quien le respondió como a cualquier otro admirador.

Pero en su oscura mente, Bardo pensó que era una prueba de amor y continuó con sus cartas, aunque no habría más respuestas. Bardo pasó de llevar un oso de peluche, de un metro y medio, con un ramo de flores, a un afilado y costoso cuchillo que se había comprado, para visitar a la actriz, pero todos sus intentos fueron en vano ya que la seguridad del set de filmación, era inquebrantable. Según el jefe de seguridad de los estudios, Jack Egger, aseguró que Bardo era “terriblemente insistente. Quería entrar. Decía: ‘Tengo que verla, tengo que verla un minuto’”. Además, la estilista y la peluquera le insistían a Rebecca para que no contestase ni reciba regalo de los fanáticos, tampoco que ponga su nombre en la caja de correos del edificio por seguridad, pero desde su ingenuidad, Schaeffer no hizo caso.

¿Un musical o “violencia fuerte”?: el tráiler de ‘Joker 2’ salió a la luz y causó polémica

Rebecca Schaeffer y Robert John Bardo

Cansado de ser rechazado, Bardo se centró en sus otras víctimas: la actriz Dyan Cannon y las cantantes Madonna y Debbie Gibson. Pero su obsesión pudo más y luego de las escenas de la película ‘Escenas de lucha de sexos en Beverly Hills’, en 1989, donde Rebecca protagonizaba algunas secuencias cargadas de romance, Schaeffer “había perdido su inocencia” y se convirtió en “una puta más de Hollywood” (palabras de Robert Bardo para justificarse luego del crimen)

“Eso me enloqueció, ¿cómo pudo traicionarme así? Lo sentí como un engaño”, declararía tiempo después el femicida tras ver una escena donde el personaje interpretado por la actriz se besa con un hombre. Con ayuda de su hermano, quien no sabía el objetivo de Robert, consiguió un arma, la colocó en una bolsa, se subió a un colectivo y le pagó 300 dólares a un detective privado para que encuentre la dirección donde residía Rebecca.

En la madrugada del martes 18 de julio de 1989, vestido con una remera amarilla, se presentó en el 120 de N Sweetzer Ave., en West Hollywood, Los Ángeles. Una carpeta con fotos de la actriz, el libro ‘El guardián entre el Centeno’, el mismo que nueve años antes había llevado Chapman cuando mató a John Lennon, y la pistola envuelta en un papel marrón era lo que lo acompañaba el día en el que se convertiría en un femicida.

Aunque el portero eléctrico no funcionaba bien, Rebecca Schaeffer bajó a recibir lo que ella creía: el texto para la audición del papel más importante de su vida, Vivian Ward de Pretty Woman. Al abrir la puerta sus ojos se toparon con los de Robert Bardo, quien le declara su admiración, pero rápidamente se fue luego de que la actriz le dijera amablemente que estaba ocupada. Sin embargo, y después de desayunar en un restaurante de la zona durante un hora, volvió a tocar el timbre y la actriz atendió con su “mirada fría”, según Bardo y “vino y me dijo: ¡vos otra vez!” Era como si yo la estuviera molestando, como que me decía ‘apurate que no tengo mucho tiempo’”, afirmó el asesino a la policía.

Un disparo en el corazón fue lo que acabó con la vida de Rebecca, luego de que Bardo le respondiera con total impunidad: “Me olvide de darte algo”. La joven, de 21 años, alcanzó a gritar dos veces: “¿Por qué? ¿por qué?” y cayó al piso de la entrada del edificio.

Se conoció el primer tráiler de la película sobre Nahir Galarza protagonizada por Valentina Zenere

Phil Hartman: el amor no es como en las películas

Phil Hartman, conocido por su ingenio y talento como comediante, actor y guionista, fue un querido miembro del elenco de "Saturday Night Live" y una voz memorable en la serie animada "Los Simpson" interpretando a Troy McClure. Sin embargo, su vida llegó a un trágico final el 28 de mayo de 1998, cuando su esposa, Brynn Hartman, lo asesinó a tiros en su casa de Los Ángeles.

La historia de Phil Hartman es un testimonio de su talento y versatilidad en la industria del entretenimiento. Desde sus inicios en la comedia improvisada hasta su destacada participación en "Saturday Night Live", Hartman se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros y fanáticos. Su capacidad para encarnar una amplia gama de personajes lo convirtió en uno de los miembros más destacados del elenco de SNL durante la década de 1980.

Sin embargo, detrás de su éxito en el escenario y en la pantalla, había tensiones en su vida personal. Hartman había estado casado con Brynn Omdahl desde 1987, y la pareja tenía dos hijos. A medida que pasaba el tiempo, Brynn luchaba contra la adicción a las drogas y al alcohol, lo que ejercía una presión creciente sobre su matrimonio.

Phil Hartman y Brynn Hartman

La noche del trágico suceso, Brynn, bajo la influencia del alcohol y la cocaína, tuvo una acalorada discusión con Phil. En un momento de ira, Brynn tomó un revólver y disparó a Phil mientras dormía. Después de cometer el crimen, Brynn llamó a un amigo para confesar lo que había hecho y luego se dirigió a casa de un amigo, donde se suicidó con un disparo.

La noticia del asesinato de Phil Hartman conmocionó a la industria del entretenimiento y a sus seguidores en todo el mundo. Se le recordó como un talento único y una persona generosa, y su trágica muerte dejó un vacío en la comunidad del entretenimiento. El legado de Phil Hartman perdura a través de sus innumerables contribuciones a la comedia y el arte escénico, y su muerte sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros de la adicción y la enfermedad mental.

AT