El pasado 16 de abril 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' (Silencio en el set: el lado oscuro de la televisión infantil) arribó a Latinoamérica de la mano de la plataforma de streaming Max. Una serie documental cargada de testimonios de las víctimas, niños actores en ese entonces, sobre los abusos sexuales y la explotación laboral que habría cometido Dan Schneider y algunos integrantes de Nickelodeon, como Brian Peck.

Durante los años 90 y principios de los 2000, la cadena televisiva infantil vivió su máximo apogeo, series como 'All That', 'The Amanda Show', 'Drake & Josh', 'iCarly', 'Zoey 101', 'Sam & Cat', entre otras, reunían a millones de niños frente al televisor quienes por su inocencia, no podían deducir el doble sentido de las escenas ni por qué aparecían muchos pies en iCarly, supuesto fetiche de su productor Dan Schneider, según el documental.

Quién es Dan Schneider y por qué se cree que habría abusado a Amanda Bynes

Amanda Bynes: el primer caso sale a la luz

La primera acusación surgió en 2013 mediante un hilo de la red social X, Twitter en ese entonces, escrito por la actriz Amanda Bynes donde insinuó que habría sido víctima de abuso sexual por parte de Scheneider. Descubierta a los 7 años, Bynes fue seleccionada por la forma que tenía de hacer reír al público. Participó en diversas series de la cadena infantil como 'All of that', 'Figure It Out', 'Kenan & Kel', series que contribuyeron de forma exitosa al crecimiento del canal . Amanda sin duda se había convertido en la actriz predilecta del productor, de tal manera que en 1999 Nickelodeon lanzó “The Amanda´s show”, un programa con la actriz como principal estrella a sus 13 años.

La marcada cercanía hacia Bynes fue lo que resultó extraño para los integrantes del set, incluso se ha especulado que la menor habría sido obligada a abortar en múltiples ocasiones a causa de supuestos embarazos causados por abusos sexuales por parte de Schneider, aunque son solo rumores.

Los horribles episodios que la actriz habría vivenciado durante su paso por el canal, más la violencia ejercida por su propio padre, ya que la obligaba a trabajar contra su voluntad, derivó en serios problemas de adicción y psicológicos por parte de Amanda. Pero este caso, es solo la punta de un enorme iceberg.

"El abuso era extenso y llegó a ser bastante brutal": Drake Bell y su oscuro paso por Nickelodeon

“Brian (Peck) y yo nos hicimos muy amigos porque teníamos muchos intereses en común, lo cual, mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculado”, recordó Drake Bell en el documental quién conoció a Peck, coach de diálogo, durante la segunda temporada de 'The Amanda Show', en el año 2000, iniciando una relación con el joven actor de 14 años.

Brian, de 39 años en ese entonces, invitaba al menor a su casa para brindarle clases de actuación “más personales” pero las intenciones del coach eran otras. Terminó por convertirse en el mánager de Drake, lo que los acercaría mucho más, ya que el joven debía dormir, de forma regular, en el sillón de Peck. Pero una noche, Brian Peck mostró su verdadero rostro y lo que parecía una simple relación de negocios y amistad, se transformó en un verdadero calvario para el joven actor.

“Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté con él... Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé helado, y estaba en completo shock y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar”, reveló Drake Bell durante su escalofriante entrevista para ‘Quiet on the set’. Sin embargo, este no fue un caso aislado ya que los abusos “empeoraban” de tal manera que “no tenía salida. El abuso era extenso y llegó a ser bastante brutal”

Una grafóloga analizó el video en el que Drake Bell habla del abuso de Brian Peck

Drake Bell y Brian Peck

Por su parte, el padre de Drake, Joe Bell, declaró que nunca se sintió cómodo con la relación de su hijo y Peck. Pero la influencia que Brian ejercía sobre el menor era mucho más fuerte que los intentos, por parte de Joe, de terminar con ese vínculo. Por lo que el padre fue lentamente desplazado.

“A menudo miro atrás y me pregunto cómo pude sobrevivir. Recuerdo todos los episodios de maltrato, pero todo lo que queda fuera de eso me resulta muy borroso, lo cual es una pena, porque durante esa época viví muchas cosas buenas en mi vida y en mi carrera. Pero todo quedó tan eclipsado y arruinado por lo que estaba viviendo por dentro que se me hizo muy duro”, manifestó Bell ya que mientras era víctima de los abusos se convertía en una de las estrellas más influyentes para Nickelodeon y el universo adolecente. Aunque dicho estrellato se opacó borrando gran parte de sus recuerdos de esa época.

Una denuncia por cópula oral con un menor de 16 años, fue lo que terminó con el depredador accionar de Peck. A este cargo se le sumó otro por un acto lascivo con un menor de 14 o 15 años, que 20 años más tarde se reveló que se trataba de Drake Bell. El juez sentenció a Brian Peck a una condena de 16 meses en prisión y a registrarse como delincuente sexual. Sin embargo, en la actualidad y según los informes, hoy reside en Los Ángeles, California, informó TMZ. En cuanto a Dan Schneider, quien no habría estado al tanto de los abusos contra el menor, ofreció su apoyo al actor que como consecuencia de lo ocurrido, comenzó a consumir drogas y a beber en exceso.

Cuál es la extraña unión entre Nickelodeon y Jeffrey Epstein

Jannette McCurdy: la relación con su madre y "El Creador"

“Durante toda mi juventud me sentí muy explotada. Todavía reacciono de manera nerviosa cuando lo digo. Hubo casos en los que las personas tenían buenas intenciones y otros en los que sabían exactamente lo que estaban haciendo conmigo”, confesó Jannette McCurdy, sobre el abuso que sufrió durante años por Dan Schneider o “El Creador”, llamado así en su biografía personal I’m Glad My Mom Died (Me alegra que mi madre haya muerto).

‘Sam & Cat’, y ‘Zoey 101’, son algunas de las series de Nickelodeon en las que la actriz participó, todas creadas por Schneider el principal productor de Nickelodeon en esa época, pero desde su debut en iCarly, a los 16 años, la actriz comenzó a vivenciar situaciones extrañas e incómodas tales como las fotos que le tomaban mientras hacía una prueba de vestuario en bikini en su probador y cómo la forzaban a tomar alcohol por estricto pedido de “El Creador”, según narra en su libro.

Ese era “el precio que tenía que pagar por ser famosa” fue lo que su madre Debra le dijo cuando la joven le contó lo sucedido. Además, la actriz mantenía económicamente a su familia: “quería vivir a través de mi persona su sueño frustrado de ser estrella”, explicó McCurdy quien trabajó desde los 6 años y vivió una infancia cargada de abusos ejercidos por su madre.

“Tanto mis hermanos como yo crecimos moviéndonos en un campo minado, nunca sabíamos si mamá iba a estar bien o actuar como una loca, era muy volátil”. Desde contar las calorías que su hija consumía, lo que la llevó a ser diagnosticada de anorexia y bulimia con tan solo 12 años, controles vaginales y mamarios sin su consentimiento que Debra le practicaba, el retraso hormonal que atravesó a causa de las pastillas para detener el envejecimiento que su madre le obligaba a tomar, además de que no permitía que Jennette se bañe sin estar ella observándola.

“¿Qué? ¿Nickelodeon me ofrece 300 mil dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso de ‘El Creador’? Esta es una cadena con programas hechos para chicos ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral?”, escribió en su autobiografía, ya que un ejecutivo del canal le habría ofrecido dinero para que no publicara su libro. “No, no es dinero gratis lo que me están ofreciendo. Esto no es eso. Esto es dinero para callar”.

El silencio de Ariana Grande

"Siempre estaré agradecida por haber formado parte de esta serie y por esos años de mi vida. No podría haber compartido mi adolescencia con un grupo de personas más divertido, talentoso y maravilloso", expresó su gratitud en la red social Instagram en 2020 luego de la reunión vía Zoom con el elenco de 'Victorious', por el décimo aniversario de la serie, y con Dan Schneider a la cabeza. La actriz y cantante, Ariana Grande, nunca manifestó ninguna experiencia negativa durante su paso por el canal en series como ‘Victorious’ y ‘Sam & Cat’ en donde fue protagonista junto a Jennette McCurly.

No apoyó ni desmintió a los denunciantes, algunos compañeros de la cantante, tampoco realizó comentarios sobre las repetitivas escenas en las que ella aparece jugando de forma extraña con sus pies a tal punto de querer introducirlos en su boca así como también la escena en la que sumerge su dedo en su garganta, tratando de explicar la imposibilidad de alcanzar la yugular, provocándose incluso una arcada en el proceso. Luego, en un intento infructuoso, trata de beber agua con la cabeza hacia abajo, solo logrando empaparse la cara en una secuencia desconcertante y extraña. Dichas conclusiones fueron extraídas de los testimonios del documental ‘Quiet on the set’.

Dónde ver "Quiet on set", el documental en el que Drake Bell denuncia a Brian Peck

La respuesta de Dan Schneider: "debo una disculpa muy fuerte a algunas personas"

“Todo lo que sucedió en los programas fue supervisado por docenas de adultos y aprobado por la cadena. Las historias, diálogos, vestuario, y maquillaje recibieron el visto bueno de ejecutivos y un grupo de estándares y prácticas. Además, la presencia constante de padres y cuidadores en los sets serviría de control adicional”, afirmó el representante de Schneider mediante un comunicado que surgió a causa del estreno de la serie documental.

Además, respecto a los abusos cometidos por el coach de diálogo afirmó que “no lo contrató” y que apoya completamente a Drake Bell. “Cuando vi el programa, pude ver el dolor en los ojos de algunas personas y me hizo sentir muy arrepentido y arrepentido. Desearía poder volver, especialmente a esos primeros años de mi carrera, y aportar el crecimiento y la experiencia que tengo ahora y simplemente hacer un mejor trabajo y nunca, nunca sentir que estaba bien ser un imbécil con nadie, nunca”, expuso Dan a BooG!E, quien interpretó a T-Bo en iCarly , durante los 19 minutos de una entrevista en video filmada después de que el ex productor de Nickelodeon viera Quiet on Set, documental que lo acusa de maltrato y abuso, tanto al productor como al canal.

Finalmente, añadió que “dormir las últimas dos noches fue muy difícil” ya que enfrentó sus “vergonzosos” comportamientos del pasado de los cuales “se arrepiente” y que le debe “una disculpa fuerte a algunas personas”.

