Gritos, peleas y sillazos: las turbulencias de Brad Pitt durante el rodaje de "Leyendas de Pasión"

El rostro de Brad Pitt transmite una expresión de calma, pero su carácter puede tornarse "volcánico", según las recientes revelaciones de Edward Zwick, el prestigioso cineasta que trabajó con el actor durante el rodaje de la película "Leyendas de Pasión", distinguida con el Oscar en 1995.

Este martes 6 de febrero se publicó en Vanity Fair el libro "Éxitos, fracasos y otras ilusiones: mis cuarenta y tantos años en Hollywood" ("Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood"), en cuyas páginas Zwick sacó a la luz las turbulencias que experimentó con Pitt cuando al actor interpretó el papel de Tristán Ludlow, uno de los tres hermanos que protagonizan la historia que transcurre a comienzos del siglo XX en las llanuras de Montana.

Sin embargo, el elegido inicialmente para hacerse cargo de la interpretación había sido Tom Cruise, quien según el cineasta representaba "el sueño de cualquier director".

De repente, Cruise comenzó a manifestar dudas con respecto al guion y esto le abrió las puertas a Brad Pitt para hacer cargo del personaje.

Brad Pitt. Foto: Europa Press

“Me preguntó sobre la ética de Tristán, a lo que respondí que esencialmente no tenía ninguna, y que eso era el corazón del personaje. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca haría la película”, explicó el director en un fragmento de sus memorias publicadas en Vanity Fair.

Cuando Zwick estuvo cara a cara con Pitt se dio cuenta de que era el candidato perfecto para interpretar a Tristán.

“Sentarme con él en mi oficina solo confirmó lo que me suponía. No basta con que una estrella de cine sea linda (...) Y no es solo la forma en que la luz y la sombra juegan con la estructura ósea de alguien. Es algo innombrable detrás de sus ojos que sugiere una fascinante vida interior, ya sea que la tenga o no, que de alguna manera emana de la persona”, describió Zwick en su libro.

En una palabra, Pitt transmitía una "pasión genuina por el guion y una fuerte atracción por el personaje”, a diferencia de su antecesor.

No obstante, de acuerdo con la versión de Edward Zwick, muy pronto afloraron las dificultades en pleno rodaje del film: “Días antes del rodaje, hicimos una lectura de mesa. Dada la dependencia del guion de la narración y las imágenes, no funcionó muy bien en la estéril sala de conferencias. Pude ver la creciente incomodidad de Brad a medida que avanzaba. Horas después, su agente llamó al estudio para decir que Brad quería renunciar”.

Tuvo que intervenir el productor, Marshall Herskovitz, para convencerlo de que se quedara, pero, mirando el episodio en retrospectiva, el director consideró que aquel primer desencuentro representó una expresión de “los resortes más profundos de emoción que se agitaban en Brad”.

Brad Pitt en "Leyendas de Pasión". Foto: DIMENSION FILMS/EVERETT COLLECT

“Brad Pitt parece tranquilo, pero puede ser volátil cuando está irritado”, señaló Zwick, al mismo tiempo que remarcó que el gran actor “se ponía nervioso cada vez que estaba a punto de filmar una escena que requería que mostrara una profunda emoción”.

La tensión entre ambos fue aumentando hasta que un día explotó.

“Una tarde", recordó el director, "comencé a darle instrucciones en voz alta frente al equipo (una provocación estúpida y vergonzosa) y Brad me respondió, también en voz alta, diciéndome que retrocediera”.

“No sé quién gritó primero, quién maldijo o quién tiró la primera silla. ¿Yo, tal vez? Pero cuando levantamos la vista, el equipo había desaparecido. Y esta no fue la última vez en que sucedió algo así. Con el tiempo, el equipo se acostumbró a nuestras peleas, se alejaba y nos dejaba solos”, advirtió Zwick, obligado a maniobrar una reconciliación después de cada enfrentamiento.

Lo cierto es que Pitt fue denunciado por supuestos comportamientos agresivos por su ex pareja, la actriz Angelina Jolie. Cuando se separaron en agosto de 2016, protagonizaron una de las batallas legales más mediáticas de Hollywood y a partir de entonces se reveló un polémico episodio que involucró a la familia durante un viaje en un vuelo privado.

Brad Pitt y Angelina Jolie. Foto: Instagram

A propósito de este suceso, Angelina llegó a afirmar que Brad “estranguló” a uno de los nenes y “golpeó” a otro en la cara, dejándola a ella y a los niños sintiéndose como “rehenes” y atemorizados bajo una manta durante horas, hasta que finalmente aterrizaron.

Tras una ardua investigación, el FBI absolvió al actor de todas las acusaciones de abuso infantil. De hecho, su representante calificó el relato que aportó Jolie como “completamente falso” y luego emitió una declaración a CNN que decía: “La historia de Angelina continúa evolucionando cada vez que la cuenta. Brad ha aceptado la responsabilidad por lo que hizo, pero no por las cosas que no hizo”.

Zwick consideró que trabajar con Pitt no fue nada sencillo ya que, “a veces, no importa cuán experimentado o sensible seas como director, las cosas simplemente no funcionan”.

Para el director, Brad Pitt es “una persona franca y directa, divertida y capaz de una gran alegría”.

"Algunos actores tienen problemas con la autoridad, pero otros tantos directores se ven amenazados cuando actores inteligentes hacen preguntas desafiantes que revelan su falta de preparación. Ambos tienen razón y ambos están equivocados”, puntualizó Zwick en su material recientemente publicado.

A casi 30 años del estreno del film, el director le pidió disculpas a Brad Pitt

Finalizado el tortuoso rodaje, Brad Pitt no se quedó conforme porque, al parecer, “sentía que habían minimizado la locura de su personaje”. Esto se debe probablemente a que el director decidió suprimir de la película una escena en la que Tristán está delirando de fiebre y gritando mientras las olas lo golpean.

“Disculpas, Brad”, dijo el director casi 30 años después del estreno de "Leyendas de pasión".

La película "Leyendas de pasión" narra la historia de tres hermanos y su padre. Transcurre en las llanuras de Montana a principios del siglo XX. Fue nominada a tres premios Oscar en 1995 y se alzó con uno de los galardones, el de mejor fotografía.

“Meses más tarde, cuando el estudio me pidió que hiciera el comentario del director, le pregunté si Brad haría uno. Dijeron que lo estaba considerando. Llamé a Brad y le sugerí que hiciéramos el comentario juntos. Decidimos cenar primero. Después, fumamos un porro y hablamos durante horas. Estábamos tan drogados que apenas llegamos a la sesión de grabación. Si escuchás con atención, podés escucharnos reír”, confesó Zwick.

El director rememoró también cuando se despidió de Brad Pitt y cada uno caminó hacia su auto: “Nos abrazamos. Fue un lindo momento. Nunca hemos vuelto a trabajar juntos”.

