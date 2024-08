El detrás de escena del cruce de De Pedro con Massa: Lijo, viejos rencores y la interna

La reacción de Eduardo “Wado” De Pedro no sorprendió a Sergio Massa. El senador ya venía acusando en privado al líder del Frente Renovador de estar detrás de notas en su contra como las que lo vinculan al entorno más íntimo de Javier Milei. El tigrense le dijo una y otra vez no estarlo, pero uno de los hombres de máxima confianza de Cristina Kirchner insistió tanto que este viernes lo hizo público. Detrás de esta disputa no sólo aparece la postulación de Ariel Lijo a la Corte, sino también el futuro del peronismo y hasta la interna kirchnerista.

“Wado” asegura no estar negociando nada y hasta se anima a decir que nunca se reunió con Santiago Caputo. También explica, aunque sin hacer mucho esfuerzo, que no conoce al asesor de Javier Milei. ¿El senador encargado de mantener el vínculo entre la Justicia y el ala K no está al tanto de las negociaciones por los lugares en la Corte Suprema? Si no es con Caputo, quizás el diálogo abierto es con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

En el Gobierno aseguraban a principio de la semana que los votos para Lijo están. “¿Cómo no van a estar si Lijo es el candidato del peronismo?”, decía uno de los dirigentes más influyentes del gobierno libertario. Demasiada audacia para hablar de un sector con varias terminales con las que negociar. Hacia el cierre de la semana, comenzaron a ser más cautos.

Cristina Kirchner no da indicios sobre lo que harán los senadores que le responden, y de los que dependerá la suerte de los dos postulantes para el máximo tribunal. Cuando desde la Casa Rosada dejan abierta la posibilidad de ampliar la Corte para repartir más lugares, el kirchnerismo redobla la apuesta y recuerda que hay un proyecto con media sanción para llevarla a 15 miembros.

Así y todo, la metodología que quiere usar el Gobierno para negociar está lejos de convencer al peronismo. “Que voten estos nombres (el de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla) primero, y después hablamos de lo que quieran, ampliación y otras vacantes”, dicen desde Balcarce 50. En Unión por la Patria advierten que debería ser al revés, pero tampoco se muestran apurados en dar esta discusión. “El oficialismo es el que mandó los pliegos y el que debería estar preocupado porque salga”, dicen.

Sergio Massa mueve sus propias fichas ante la discusión que se abrirá en el recinto por Lijo y encuentra ecos en Senadores del interior que se muestran dispuestos a acompañar el pliego.

En medio de una desmentida a Clarín sobre la posibilidad de que Eduardo “Wado” De Pedro fuese a ser uno de los candidatos a una nueva Corte, el exministro del Interior apuntó fuertemente contra Sergio Massa. “Tanta creatividad me sorprende. Tampoco hay funcionarios kirchneristas en el gobierno de Javier Milei. Si alguno continúa en el cargo, tal vez deberían consultar al Frente Renovador”, escribió el senador en X (ex-Twitter). Para reforzar los dardos contra el exministro de Economía, subió una imagen en la que se lo ve al periodista Marcelo Bonelli junto a Massa y un texto que recuerda que el comunicador dijo que sería el candidato más votado en las últimas elecciones, acusando al tigrense de estar detrás de la información en su contra.

“Paranoia”, responden desde el entorno del tigrense. Y agregan: “Una lástima que Wado arme puterío interno y lance chicanas con los problemas que tiene la ciudadanía. Es preocupante que le tiren a Axel Kicillof, a José Mayans o al Frente Renovador y no se preocupen por hablar de la gestión de Milei”.

“Yo no soy empleado”, lanzó en las últimas horas ante los más íntimos un Sergio Massa que asegura vivir y existir más allá del kirchnerismo. El tigrense y Cristina Kirchner hablan habitualmente y si el de “Wado” fue un mensaje de la exvicepresidenta, Massa parece no preocuparse.

No es novedad que De Pedro quedó herido después de su candidatura presidencial fugaz en 2023. Y es allí en donde sitúan el origen del conflicto. El senador culpa a Sergio Massa de hacer lo posible para bajar su postulación y quedar como único candidato del espacio, pero lo cierto es que Cristina Kirchner y su hijo Máximo también hicieron lo propio.

Acá aparece un análisis de lo sucedido de un ultraK: nunca lo pudo superar y ante una disputa interna que se abre entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, De Pedro ya eligió con quién jugar. En ese juego, si estás del lado del gobernador bonaerense también estás enfrente del excandidato presidencial. Es más: después de algunos llamados cruzados asegura que CFK no avaló el posteo del senador, algo que es difícil de creer en una organización tan verticalista. Para avalar esta teoría, recuerdan que pocas semanas atrás Kicillof bancó a De Pedro en una desmentida anterior (de la que también culpó a Massa) reposteando su tuit, algo extraño en el mandatario bonaerense.

En el massismo también ironizan sobre la queja de Wado por los lugares que ocupa el Frente Renovador en el gobierno de Milei. “Decime un nombre que no sea el presidente de Aerolíneas Argentinas o el titular del Correo Argentino”, responden dejando en claro que si hay dirigentes peronistas en este gobierno, son del espacio al que pertenece el senador. Sobre Marco Lavagna, quien continuó al frente del Indec, no tienen los mejores adjetivos para asegurar que no responde a Massa y otro al que podrían tildar de venir de sus filas como el secretario de Salud, Mario Russo, recuerdan que Malena Galmarini lo echó de la Anses y se fue con Néstor Grindetti.

La respuesta pública a De Pedro llegó desde la cuenta del Frente Renovador. “El desafío desde el campo popular es construir un nuevo camino de esperanza para nuestros jubilados, trabajadores y trabajadoras, pequeñas y medianas empresas y jóvenes. Necesitamos aunar esfuerzos mostrando que hay otro camino, sin caer en chicanas o ambiciones personales”, comunicaron. De paso, incluyeron lo que será un nuevo eslógan de campaña: “hay otro camino”. ¿Será juntos?