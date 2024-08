A más de 75 días de la desaparición de Loan Danilo Peña (5) en Corrientes, la jueza del caso, Cristina Penzo reconoció que no puede asegurar encontrar al pequeño "con vida o en determinadas condiciones", ya que afirmarlo sería cargar "un saco muy pesado".

"Nosotros vamos a poner lo mejor sin dudas dudo, pero no podemos asegurar encontrar al niño, encontrarlo con vida o encontrarlo en determinadas condiciones. Esto me parece que ya es ponernos un saco muy pesado", expresó Penzo este miércoles 28 de agosto en diálogo con el medio correntino Radio Dos.

Caso Loan: encontraron una remera con sangre en el naranjal y Burlando dijo que cree saber dónde está el niño

La magistrada aseguró que tanto las autoridades como todas las fuerzas involucradas continuarán dando "lo mejor" para resolver el caso, al mismo tiempo que aseguró que la búsqueda del pequeño "es permanente y constante en todo el mundo y en el país". Y destacó la colaboración recibida de parte de todos los funcionarios magistrados del país y del exterior, quienes buscan dar su aporte para la resolución del caso.

"Todo lo que se está cuidando dentro del proceso creo que incomoda y molesta", manifestó luego y negó las posibles relaciones con algunos de los señalados. "Como juzgado negamos cualquier tipo de acuerdo o negociación con alguno de los grupo que mencionaron", indicó.

La jueza también aseguró que "hay un equipo de fiscales que está trabajando, que son reconocidos en el mundo, respecto del tema de trata" y agregó: "Con cada alerta se hace una investigación, y desde el inicio de esta causa tenemos unas 4.000 denuncias de distintos tipos. Y las investigamos a todas".

Sobre su decisión de no tomar contacto con la familia del menor desaparecido, Pozzer Penzo señaló: "Les he explicado que los jueces no podemos tener entrevistas con ellos, y decidimos ponerlo en un lenguaje claro todo lo que se vaya haciendo. Se les explicó muy claramente, con mucha paciencia, qué se hace, se les hace saber sus derechos".

Caso Loan: encontraron una remera ensangrentada en un naranjal

Casi tres meses después de la desaparición de Loan, los investigadores encontraron una remera con manchas de sangre, dos bolsas de arpillera y un balde con posibles rastros hemáticos en el naranjal donde el niño fue visto por última vez.

El hallazgo de las prendas y objetos, que podría dar un giro importante en la causa, tuvo lugar durante un operativo realizado por las autoridades. Al respecto, fuentes del caso señalaron que la remera encontrada es de adulto, blanca, con mangas cortas, franjas negras en los costados y el logo de Nike.

Los investigadores solicitaron un análisis para comparar los rastros de sangre con el ADN de Loan y determinar si la persona que usaba esa ropa está vinculada con la desaparición del niño.

En tanto, una de las bolsas de arpilleras tenía en su interior alimento balanceado para animales con la inscripción "Alberto Pietro concentración línea bovino". Asimismo, dentro de ella se descubrió una segunda bolsa con manchas rojas, que se sospecha podrían ser de sangre, por lo que también será analizada para determinar si corresponde o no al chico.

También fue hallada una huella de pie humano en el barro cerca del naranjal. La marca corresponde a una persona adulta y se investiga el tipo de calzado que pudo dejarla.

