Este 27 de agosto se cumplen 74 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que fue visto por última vez en la casa de su abuela ubicada en el paraje El Algarrobal, cercano a la ciudad correntina de 9 de Julio. Con numerosas hipótesis y los mismos detenidos que desde los primeros meses de la investigación, la jueza Cristina Pozzer Penzo decidió salir a defenderse de las críticas y sostuvo que trabajan incansablemente en el caso. Este lunes la familia Peña publicó un emotivo video.

"Hay un equipo de fiscales que está trabajando, que son reconocidos en el mundo, respecto del tema de trata", fue una de las respuestas que dio la magistrada respecto a la tarea que están llevando adelante. Este lunes, en el naranjal donde el niño estuvo por última vez, se encontró una remera con manchas de sangre, a casi tres meses de su desaparición.

"Con cada alerta se hace una investigación, y desde el inicio de esta causa tenemos unas 4.000 denuncias de distintos tipos. Y las investigamos a todas", detalló Pozzer Penzo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Caso Loan: con más hipótesis que pruebas fehacientes, ahora su prima dejó trascender otra teoría

Jueza Cristina Pozzer Penzo

Incluso, explicó el por qué de su decisión de no tomar contacto con la familia Peña. "Les he explicado que los jueces no podemos tener entrevistas con ellos, y decidimos ponerlo en un lenguaje claro todo lo que se vaya haciendo". Y agregó, en diálogo con el medio correntino Radio Dos: "Se les explicó muy claramente, con mucha paciencia, qué se hace, se les hace saber sus derechos. Yo respeto ampliamente la crítica, el disenso, la opinión de cada uno, pero quiero remarcar que estamos trabajando dentro de la ley, que no tiene nada que ver con la burocracia, y con la mayor lealtad y experticia, estamos trabajando".

Hasta el momento, las hipótesis sobre el caso pululan por todos los medios. Hace días, el abogado Fernando Burlando habló de la pista de la trata y deslizó que Loan podría estar en Brasil. Sin embargo, José Codazzi, quien fuera representante de Laudelina Peña (tía del chico) y luego dejara esa función acusado de extorsión, sostiene que fueron María Victoria Caillava y Carlos Pérez quienes lo atropellaron, dándole cuerpo a la teoría del accidente. El matrimonio se encuentra detenido desde los primeros días de la investigación, al igual que Laudelina, Mónica Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez, Antonio Benítez y el ex comisario Walter Maciel.

Finalmente, Pozzer Penzo se defendió de las críticas en su contra y habló de agresiones personales: "Cuando el ataque llega a un nivel de subjetividad y ensañamiento ya llega un punto que deja de importarme. Me defiendo, trato de mejorar en mi trabajo, pero me parece que el nivel de agravio al que hemos llegado ya no se puede controlar".

Caso Loan: ¿se rompe el pacto de silencio?

"Te estamos esperando": el emotivo video de la familia de Loan

En un video de 37 segundos, la familia del niño desaparecido el 13 de junio sostiene una bandera que expresa “Argentina quiere a Loan” y allí cada uno de ellos se presenta y aclaran que José, el otro hermano, no está en la localidad de 9 de Julio por diligencias en Buenos Aires.

“Les queríamos decir a todas las personas de bien, por favor, si tienen algún dato de Loan, que se nos hagan saber”, expresaron con dolor.

Asimismo, haciendo frente a las diversas especulaciones sobre disputas familiares, manifestaron: “Acá estamos todos unidos en familia, esperándole a Loan. ¡Loan, lo estamos esperando!”.

Con respecto al hermano que se encuentra en Buenos Aires, este fin de semana se viralizó una foto suya con una bandera en la cancha de San Lorenzo: “Queremos que aparezca Loan”.

Gi