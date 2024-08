Santiago Caputo, de asesor en las sombras a duros cuestionamientos

En la semana más crítica del Gobierno, con innumerables frentes de batalla abiertos y tropiezos, Santiago Caputo, el asesor predilecto de Javier Milei, evitó concurrir a la Casa Rosada. Su ausencia generó especulaciones al por mayor, pero también ciertos cuestionamientos.

El consultor siempre eligió el perfil bajo y sus vínculos e influencias en distintas áreas de la administración libertaria crecieron a buen ritmo. Incluso, se ocupó de aceitar relaciones con la oposición dialoguista y agregó a sus conversaciones habituales a sectores que le mostraron los dientes a Javier Milei desde el 10 de diciembre, como la CGT.

Por lo cual, como le indicó a PERFIL un legislador de La Libertad Avanza en total reserva, existen muchos interrogantes sobre por qué se ausentó en los días más complejos para el oficialismo, sin nexos con opositores. Es más: dicen que la catarata de traspiés y errores no forzados fueron producto de que Caputo no estuvo en la cocina de las decisiones, lo que generó malestar. “Es el monje negro, está en todas y desapareció”, indicó un diputado.

Francisco Paoltroni, el senador de la bancada oficialista, en contra de la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema, no tuvo ningún problema en salir a cuestionar públicamente a Caputo: contó que lo llamó Casa Rosada y le dijo que guarde silencio: “Me dijo que me calle, que no hable de Lijo”.

Una fuente parlamentaria acota que el malestar entre los legisladores y Caputo es mutuo: el asesor tampoco confía en los pasos de los diputados y senadores, presos de disputas personales, y que quedó plasmado al día de hoy con las malas decisiones para elegir nombres para las bancas.

No obstante, quienes pudieron conversar con el consultor en los últimos días señalan que estuvo activo, al tanto de todo lo que sucedió y que el viaje que emprendió, a la Patagonia, fue de carácter personal y que estaba planificado desde hace meses en compañía de su familia.

Al mismo tiempo, en la Casa Rosada indicaron que Mauricio Macri, en su último encuentro con el Presidente, volvió a pedir la cabeza de Caputo, pero que el líder del Ejecutivo no lo piensa entregar.

De hecho, en el oficialismo comparan que el asesor significa para Milei lo mismo que Marcos Peña para el exmandatario. “A Macri le pidieron mil veces la cabeza de Peña. ¿La entregó? No, para nada, acá va a pasar lo mismo”, subrayan en el oficialismo.

“Santiago Caputo, junto a mi hermana, es el triángulo de hierro”, dijo ayer Javier Milei dejando claro que no lo correrá.

Otro frente para el asesor que deberá atender en lo inmediato es con la CGT. Se encargó de entablar buenas relaciones con el ala más dialoguista de la central obrera, sobre todo con Héctor Daer, producto básicamente de sintonía personal, pero la reglamentación de la reforma laboral que está consagrada en la ley Bases puede detonar puentes de contacto.

Sobre todo, porque mientras Caputo mantiene y apuesta a la negociación con la calle Azopardo uno de los puntos más críticos para el sindicalismo de la reforma, como la quita de la figura del colaborador independiente y suprimir los despidos por bloqueos empresariales, Federico Sturzenegger habló de que no habrá modificaciones al texto.