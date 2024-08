Milei explotó por las malas noticias y anticipa una venganza libertaria

Días atrás el Gobierno respiraba tranquilo. Las noticias que inundaban los medios de comunicación y las redes sociales se basaban en dos temas: Violencia de género y escándalo de los seguros. Las dos se vinculaban al expresidente Alberto Fernández y salpicaban a todo el peronismo. Por otra parte, Mauricio Macri no encontraba la manera de ordenar al PRO y el radicalismo buscaba de que forma orientar las internas abiertas.

Todo cambió en cuestión de horas. Por errores propios y aciertos ajenos. Ya el lunes la vicepresidenta Victoria Villarruel insistió que Ariel Lijo no debía llegar a la Corte Suprema, a pesar del pedido concreto por parte de Javier Milei y su mano derecha, Santiago Caputo. Salió esa misma jornada el senador de Formosa Francisco Paoltroni con los tapones de punta para plantear el porqué de su rechazo y hacer bandera con eso. Hasta contó que enfrentó a Caputo y que lo seguirá haciendo. El planteo público indignó a Milei quien se sintió tocado en su poder. Aludió a los que critican a su mesa chica como "gente que no entiende nada".

El martes, sin temor a la venganza de las redes sociales, Villarruel insistió. Se hizo grabar en un discurso para reiterar que Lijo no podía ser miembro de la Corte y si bien reconoció "diferencias" con el Presidente, aclaró que "los que nos votaron" sabían que esto se iba a ir acomodando durante el ejercicio del poder. Quizás como un consejo externo pero de un aliado, el senador del PRO, Luis Juez dijo a Splendid que le había dicho a la vice que "era muy temprano. Se está apurando. No es tiempo de vedetismos". Sin embargo, Villarruel no piensa frenar en su proyecto político, enfrentado en temas clave con Milei.

En paralelo, la agenda siguió siendo copada por malas noticias para Casa Rosada. En primer lugar porque la Bicameral que controla la SIDE quedó en manos del enemigo número 1 del Gobierno; Martín Lousteau. Mientras Caputo y Patricia Bullrich peleaban por imponer un legislador que respondiera a los intereses de cada uno, el radical tejió por abajo un acuerdo con el peronismo para obtener la mayoría simple de los integrantes y pasar a ser el titular de la comisión. "Nos cagó un tipo que no gana una puta elección", fue el whatsapp de un senador libertario que responde de manera orgánica a Milei ante la consulta de PERFIL.

Como si eso fuera poco, el miércoles la Cámara de Diputados dio un golpe muy fuerte contra el Gobierno. En acuerdo opositor, el recinto decidió voltear el DNU que implicó un aumento de 100 mil millones de pesos para gastos reservados por parte de la SIDE. Según denunció el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, ya fue devengado más del 80%. Ese dinero deberá ser devuelto a las arcas del Estado. El dato político es que el PRO, comandado de nuevo por Macri, apoyó la iniciativa y votó para frenar al Ejecutivo.

"No somos y nunca fuimos de la misma ideología. Vos le vendiste pescado podrido a tu electorado y te rendiste a la agenda que defienden los kukas en el mundo. Por eso fracasaste en tu gobierno y en las elecciones. La diferencia es espiritual", dijo Daniel Parisini, clave en el entramado de comunicación de Milei a Macri. "Basta Mauricio, no vamos a usar tu pliego para la hidrovía. Bien ahí votando con el kirchnerismo", dijo el diputado bonaerense Agustín Romo.

"Volvió el Frente de Todos Juntos", agregó. "De mi parte, espectacular. Ya estaba cansado de que Mauricio Macri critique al gobierno por falta de gestión siendo que nosotros logramos en un mes el superavit fiscal que el no logro en 4 años", dijo el diputado provincial.