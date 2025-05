Este domingo 18 de mayo, los porteños volverán a las urnas para elegir a los nuevos representantes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se renovarán 30 bancas y quienes resulten electos asumirán el 10 de diciembre.

En este contexto, es importante recordar que no todos los documentos son válidos para votar. En particular, el DNI digital que figura en la app Mi Argentina no habilita para sufragar, aunque esté vigente y actualizado. Tampoco se puede votar con un pasaporte, una constancia de DNI en trámite, una denuncia de extravío o una fotocopia.

Además, el ejemplar del documento con el que se presente la persona debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. De lo contrario, no será aceptado en la mesa de votación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Elecciones en CABA 2025, en vivo: encuestas, candidatos y últimas noticias

Elecciones en CABA: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Para emitir el voto en las elecciones legislativas de CABA, es obligatorio presentar el documento físico original. A continuación, la lista de documentos válidos:

DNI tarjeta (incluso si dice “no válido para votar”)

DNI libreta celeste

DNI libreta verde

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

Se recomienda concurrir con el documento que figura en el padrón electoral o con uno más actualizado.

Documento habilitado para votar en las elecciones de CABA.

¿Quiénes pueden votar en las elecciones de CABA?

El derecho al voto en CABA alcanza tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros que residan en la Ciudad y cumplan con ciertos requisitos. La participación es un derecho garantizado y, en muchos casos, una obligación legal.

En el caso de los argentinos, pueden votar los ciudadanos nativos y por opción desde los 16 años, y los naturalizados a partir de los 18. Todos deben tener domicilio en CABA y no estar inhabilitados legalmente para votar.

Los ciudadanos extranjeros residentes en la Ciudad también están habilitados para votar, siempre que cuenten con residencia permanente, tengan DNI de extranjero con domicilio en CABA y estén inscriptos en el padrón.

Elecciones porteñas 2025: qué dice la última encuesta y por qué todo dependería de Javier Milei

Incluso las personas privadas de la libertad pueden emitir su voto si figuran en el padrón y no están inhabilitadas. Para fomentar la participación, el gobierno porteño impulsa programas educativos como Mi voto, mi elección, destinado a jóvenes, y En la Ciudad, votás, enfocado en migrantes.

Elecciones porteñas: ¿es obligatorio ir a votar?

Sí, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años, tanto en elecciones nacionales como locales. Quienes no se presenten a votar sin una justificación válida serán registrados como infractores y podrían enfrentar consecuencias.

Las sanciones incluyen una multa económica que, en comicios anteriores, osciló entre $100 y $500, además de la posibilidad de quedar inhabilitados para realizar trámites ante organismos públicos por el término de un año, salvo que abonen la multa correspondiente.

Dónde voto en las elecciones en CABA 2025 : cómo consultar el padrón electoral para este domingo

Sin embargo, existen justificaciones válidas para no votar, como encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación, tener problemas de salud certificados o causas de fuerza mayor. Estas deben presentarse dentro de los 60 días posteriores a la elección.

En cambio, los jóvenes de 16 y 17 años, los mayores de 70 y los extranjeros residentes tienen derecho a votar, pero no están obligados a hacerlo. En estos casos, la participación es voluntaria y no acarrea sanciones si se decide no asistir a las urnas.