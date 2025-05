Ramiro Marra, candidato de Libertad y Orden, y Federico Winokur, postulante de La Izquierda en la Ciudad, chocaron en la noche del jueves en el cierre de campaña para las elecciones del domingo.

El disparador fue un anunció del dirigente echado de La Libertad Avanza: un proyecto para reducir a la mitad el número de legisladores en CABA.

"Quieren reducir el número de voces que se pueden expresar porque no quieren que haya otros reclamos, otras discusiones", planteó el referente del Nuevo MAS y organizador del “campamento anticapitalista” que le deparó ironías de Manuel Adorni.

Marra le contestó que la propuesta pretende “terminar con los buscas de la política, que están buscando donde esconderse, de dónde cobrar".

"Suele pasar con los partidos de izquierda", lanzó, y chicaneó a su contendiente: "Entiendo que el candidato se ponga nervioso con el tema".

“Yo trabajo, soy maestro”, le respondió Winokur. “Puedo mostrar mi recibo de sueldo ¿Vos podés decir lo mismo?”, lo desafió.

Auque Marra ya no está en LLA, el dirigente de izquierda lo apuntó por apoyar al gobierno de Javier Milei y lo tildó de “autoritario”. Dijo que su especio fue el único de las 17 listas que habló de salario. “Si no, esas voces no van a estar”, cerró.

Según las últimas encuestas, Marra estaría disputando un cuarto lugar entre las fuerzas que vienen detrás de las de Leandro Santoro, Manuel Adorni y Silvia Lospenatto, mientras que la Izquierda en la Ciudad (una lista distinta a la del Frente de Izquierda de Vanina Biasi) se ubica entre las minoritarias.

