En la Cámara de Diputados, los bloques de la oposición rechazaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/2024, que asigna 100 mil millones de pesos en gastos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Si bien para quedar firme deberá ocurrir lo propio en el Senado, el resultado supuso un golpe para la gestión libertaria, dos meses después de haber logrado la aprobación de la Ley Bases.

Con 156 votos afirmativos, 52 y seis abstenciones, este miércoles 21 de agosto se aprobó la declaración de rechazo al DNU presentado por el Ejecutivo como de "Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional". La particularidad de esta sesión radicó en la ausencia de una reunión de Labor Parlamentaria previa, lo que evidenció la urgencia y singularidad del tratamiento de este DNU.

La sesión comenzó puntualmente con la presencia de 140 diputados, luego de que, en una jugada de último momento de Mauricio Macri, el PRO decidiera bajar para dar inicio al tratamiento del DNU. Además de la presencia de cuatro diputados libertarios, resto pertenece a los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, y un grupo de radicales disidentes.

Emitido por el presidente Javier Milei, el decreto fue objeto de intensas críticas debido a la magnitud de los fondos asignados a la SIDE en carácter reservado, generando una división dentro de la alianza gobernante y sus principales aliados. Uno de sus principales exponentes fue el expresidente Macri, clave en la sesión de este miércoles, quien cuestionó con dureza al asesor presidencial, Santiago Caputo, encargado de monitorear el organismo de inteligencia que encabeza Sergio Neiffert.

Quiebre en el PRO y la participación clave de los radicales

La obtención del quórum fue posible gracias al apoyo de cinco diputados del PRO, quienes desafiaron la posición original de su bloque. Entre ellos, se destacaron Álvaro González, quien había anticipado su decisión de participar, y Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Héctor Stefani, y Ana Clara Romero. Con su ingreso al recinto, esta mañana se alcanzaron los 129 diputados necesarios para abrir la sesión, lo que permitió la participación del resto de la bancada amarilla, sellando el quórum.

La decisión de estos diputados del PRO de participar en la sesión fue tomada en una reunión virtual liderada por el ex presidente Mauricio Macri, quien instó a su bloque a rechazar el DNU de Milei. Sin embargo, la postura no fue unánime dentro del partido. Damián Arabia, cercano a Patricia Bullrich, expresó su desacuerdo: "Acordamos no dar quórum para un tratamiento que atenta contra la seguridad nacional y la defensa de nuestro país. Lamento que algunos dirigentes rompan la orgánica del bloque".

Por otro lado, la Unión Cívica Radical (UCR) también desempeñó un papel fundamental en la obtención del quórum. Rodrigo De Loredo, jefe de la bancada radical, justificó la participación de su bloque señalando la falta de justificación clara para una asignación de fondos tan significativa: "Reconocemos la importancia de la seguridad nacional, pero una asignación imprevista de semejante magnitud debería apoyarse en motivos que, hoy, se desconocen". La mayoría de los diputados radicales optaron por dar quórum y votar en contra del DNU.